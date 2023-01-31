Газманов опроверг сообщения о получении гранта на 17 млн рублей

31 января 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Олег Газманов заявил, что государство не выдавало ему денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский эстрадный певец Олег Газманов опроверг информацию о получении от государства гранта в 17 миллионов рублей на создание базы патриотических песен в России. Об этом он заявил в ответ на слухи, ранее распрастороняющиеся в СМИ. «Деньги мне не выдавались. То, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни. Деньги на реализацию развития национальных проектов получил фонд «Равенство возможностей», — сказал Олег Газманов. Его слова приводит ТАСС. Также певец добавил, что сейчас фонд «Равенство возможностей», совестно с ним занимается реализацией проекта «Родники», на который и был выделен грант. Ранее в СМИ начали писать о получении Газмановым гранта на 17 миллионов рублей от президентского фонда культурных инициатив. Сообщалось, что деньги пойдут на создание интернет-базы патриотических песен, напоминает MK.RU .

Российский эстрадный певец Олег Газманов опроверг информацию о получении от государства гранта в 17 миллионов рублей на создание базы патриотических песен в России. Об этом он заявил в ответ на слухи, ранее распрастороняющиеся в СМИ. «Деньги мне не выдавались. То, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни. Деньги на реализацию развития национальных проектов получил фонд «Равенство возможностей», — сказал Олег Газманов. Его слова приводит ТАСС. Также певец добавил, что сейчас фонд «Равенство возможностей», совестно с ним занимается реализацией проекта «Родники», на который и был выделен грант. Ранее в СМИ начали писать о получении Газмановым гранта на 17 миллионов рублей от президентского фонда культурных инициатив. Сообщалось, что деньги пойдут на создание интернет-базы патриотических песен, напоминает MK.RU.