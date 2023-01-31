Газманов опроверг сообщения о получении гранта на 17 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт посвященный Дню Победы. Челябинск, газманов олег
Олег Газманов заявил, что государство не выдавало ему денег Фото:

Российский эстрадный певец Олег Газманов опроверг информацию о получении от государства гранта в 17 миллионов рублей на создание базы патриотических песен в России. Об этом он заявил в ответ на слухи, ранее распрастороняющиеся в СМИ.

«Деньги мне не выдавались. То, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни. Деньги на реализацию развития национальных проектов получил фонд «Равенство возможностей», — сказал Олег Газманов. Его слова приводит ТАСС. Также певец добавил, что сейчас фонд «Равенство возможностей», совестно с ним занимается реализацией проекта «Родники», на который и был выделен грант.

Ранее в СМИ начали писать о получении Газмановым гранта на 17 миллионов рублей от президентского фонда культурных инициатив. Сообщалось, что деньги пойдут на создание интернет-базы патриотических песен, напоминает MK.RU.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Российский эстрадный певец Олег Газманов опроверг информацию о получении от государства гранта в 17 миллионов рублей на создание базы патриотических песен в России. Об этом он заявил в ответ на слухи, ранее распрастороняющиеся в СМИ. «Деньги мне не выдавались. То, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни. Деньги на реализацию развития национальных проектов получил фонд «Равенство возможностей», — сказал Олег Газманов. Его слова приводит ТАСС. Также певец добавил, что сейчас фонд «Равенство возможностей», совестно с ним занимается реализацией проекта «Родники», на который и был выделен грант. Ранее в СМИ начали писать о получении Газмановым гранта на 17 миллионов рублей от президентского фонда культурных инициатив. Сообщалось, что деньги пойдут на создание интернет-базы патриотических песен, напоминает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...