Пермский центр айтишников переедет на новое место

«Технопарк Пермь» переедет на новую площадку из-за высокой аренды

Прежние арендодатели подняли арендную плату на 40% Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Владельцы «Технопарка Пермь» нашли новое место для размещения площадки. Бывший арендодатель резко повысил арендную плату, из-за чего технопарк вынужден был переехать.

«На данный момент заключается контракт с собственником помещения. Как только будет заключен контракт, объявим конкретное место», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на сооснователя проекта Евгения Протопопова.

В начале 2023 года арендодатель вынужден был переехать из-за выросшей арендной оплаты. Владелец здания на ул. Стахановская, 54п — группа компаний «Иолла» — подняла плату на 40% и отказалась продлевать контракт на старых условиях. Также известно, что некоторые резиденты технопарка не будут переезжать в новое помещения. Часть компаний заключила соглашение с бывшим арендодателем площадки.