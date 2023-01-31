Пермский центр айтишников переедет на новое место

«Технопарк Пермь» переедет на новую площадку из-за высокой аренды
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, торговый центр, торговый центр луч, торговый центр пустой
Прежние арендодатели подняли арендную плату на 40% Фото:

Владельцы «Технопарка Пермь» нашли новое место для размещения площадки. Бывший арендодатель резко повысил арендную плату, из-за чего технопарк вынужден был переехать.

«На данный момент заключается контракт с собственником помещения. Как только будет заключен контракт, объявим конкретное место», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на сооснователя проекта Евгения Протопопова.

В начале 2023 года арендодатель вынужден был переехать из-за выросшей арендной оплаты. Владелец здания на ул. Стахановская, 54п — группа компаний «Иолла» — подняла плату на 40% и отказалась продлевать контракт на старых условиях. Также известно, что некоторые резиденты технопарка не будут переезжать в новое помещения. Часть компаний заключила соглашение с бывшим арендодателем площадки.

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Владельцы «Технопарка Пермь» нашли новое место для размещения площадки. Бывший арендодатель резко повысил арендную плату, из-за чего технопарк вынужден был переехать. «На данный момент заключается контракт с собственником помещения. Как только будет заключен контракт, объявим конкретное место», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на сооснователя проекта Евгения Протопопова. В начале 2023 года арендодатель вынужден был переехать из-за выросшей арендной оплаты. Владелец здания на ул. Стахановская, 54п — группа компаний «Иолла» — подняла плату на 40% и отказалась продлевать контракт на старых условиях. Также известно, что некоторые резиденты технопарка не будут переезжать в новое помещения. Часть компаний заключила соглашение с бывшим арендодателем площадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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