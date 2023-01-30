В Челябинске ФСБ задержала проректора университета. Фото

31 января 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

В отношении Павла Рябчука уже возбудили уголовное дело Фото: Читатель URA.RU © URA.RU Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали по подозрению в получении взяток от студентов проректора Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ) Павла Рябчука. Это сообщили URA.RU 31 января очевидцы. «Рябчука задержали прямо в рабочем кабинете. После этого его увезли на допрос», — рассказали URA.RU очевидцы. По информации агентства, Рябчук получал деньги от студентов за написание и подготовку выпускных квалификационных работ. Кроме того, за определенную сумму у него можно было закрыть задолженность по предмету без реальной переэкзаменовки. В следственном управлении СКР по области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В пресс-службе УФСБ по региону воздержались от комментариев. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Из стен университета проректора увезли на допрос Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали по подозрению в получении взяток от студентов проректора Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ) Павла Рябчука. Это сообщили URA.RU 31 января очевидцы. «Рябчука задержали прямо в рабочем кабинете. После этого его увезли на допрос», — рассказали URA.RU очевидцы. По информации агентства, Рябчук получал деньги от студентов за написание и подготовку выпускных квалификационных работ. Кроме того, за определенную сумму у него можно было закрыть задолженность по предмету без реальной переэкзаменовки. В следственном управлении СКР по области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В пресс-службе УФСБ по региону воздержались от комментариев. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области не ответили на звонок корреспондента URA.RU.