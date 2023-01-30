30 января 2023

В Челябинске ФСБ задержала проректора университета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание проректора педуниверситета Челябинск, павел рябчук
В отношении Павла Рябчука уже возбудили уголовное дело Фото:

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали по подозрению в получении взяток от студентов проректора Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ) Павла Рябчука. Это сообщили URA.RU 31 января очевидцы.

«Рябчука задержали прямо в рабочем кабинете. После этого его увезли на допрос», — рассказали URA.RU очевидцы.

По информации агентства, Рябчук получал деньги от студентов за написание и подготовку выпускных квалификационных работ. Кроме того, за определенную сумму у него можно было закрыть задолженность по предмету без реальной переэкзаменовки. В следственном управлении СКР по области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В пресс-службе УФСБ по региону воздержались от комментариев. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Задержание проректора педуниверситета Челябинск
Из стен университета проректора увезли на допрос
Фото:

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Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали по подозрению в получении взяток от студентов проректора Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ) Павла Рябчука. Это сообщили URA.RU 31 января очевидцы. «Рябчука задержали прямо в рабочем кабинете. После этого его увезли на допрос», — рассказали URA.RU очевидцы. По информации агентства, Рябчук получал деньги от студентов за написание и подготовку выпускных квалификационных работ. Кроме того, за определенную сумму у него можно было закрыть задолженность по предмету без реальной переэкзаменовки. В следственном управлении СКР по области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В пресс-службе УФСБ по региону воздержались от комментариев. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области не ответили на звонок корреспондента URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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