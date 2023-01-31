В Госдуме поспорили об изменении статуса спецоперации

01 февраля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Статус СВО позволяет применять любое вооружение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Изменение статуса специальной военной операции ничего особенного не даст, поскольку и сейчас РФ применяет все виды вооружения без ограничений. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус спецоперации после отправки западных танков Украине. Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев в беседе с URA.RU призвал изменить статус на «контртеррористическую операцию». «Смена статуса спецоперации ничего не даст. Есть статус специальной военной операции, который позволяет применять все виды оружия без ограничений. Все зависит от воли командира и его решения», — заявил Андрей Гурулев.

Изменение статуса специальной военной операции ничего особенного не даст, поскольку и сейчас РФ применяет все виды вооружения без ограничений. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус спецоперации после отправки западных танков Украине. Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев в беседе с URA.RU призвал изменить статус на «контртеррористическую операцию». «Смена статуса спецоперации ничего не даст. Есть статус специальной военной операции, который позволяет применять все виды оружия без ограничений. Все зависит от воли командира и его решения», — заявил Андрей Гурулев.