ООН пытается найти посредников, чтобы побудить Украину прекратить бои

01 февраля 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

ООН призвала влиятельные стороны побудить Россию и Украину прекратить бои Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Организация объединенных наций (ООН) хочет повлиять на Россию и Украину ради прекращения огня. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. «Мы обеспокоены тем, что боевые действия продолжаются, и мы хотим, чтобы они прекратились. Так что мы хотим, чтобы все стороны сделали все, что в их силах, чтобы прекратить бои», — ответил Хак на просьбу прокомментировать обсуждение странами возможных поставок истребителей Киеву. Он отметил, что у ООН нет определенного мнения по поводу техники. «Кроме того, мы, конечно, хотели бы, чтобы те, кто может влиять на стороны, сделали что в их силах, чтобы побудить их прекратить боевые действия», — подчеркнул политик. Ранее экс-офицер американской разведки Скотт Риттер предполагал, что конфликт может завершиться в случае, если Запад откажется оказывать Украине военную поддержку. После начала спецоперации на Украине многие страны вмешались в конфликт и стали активно помогать Киеву денежными траншами и военной помощью. Накануне Греция отказалась поставлять танки Leopard 2 на Украину. Там отметили, что техника необходима для собственной оборонной стратегии.

Организация объединенных наций (ООН) хочет повлиять на Россию и Украину ради прекращения огня. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. «Мы обеспокоены тем, что боевые действия продолжаются, и мы хотим, чтобы они прекратились. Так что мы хотим, чтобы все стороны сделали все, что в их силах, чтобы прекратить бои», — ответил Хак на просьбу прокомментировать обсуждение странами возможных поставок истребителей Киеву. Он отметил, что у ООН нет определенного мнения по поводу техники. «Кроме того, мы, конечно, хотели бы, чтобы те, кто может влиять на стороны, сделали что в их силах, чтобы побудить их прекратить боевые действия», — подчеркнул политик. Ранее экс-офицер американской разведки Скотт Риттер предполагал, что конфликт может завершиться в случае, если Запад откажется оказывать Украине военную поддержку. После начала спецоперации на Украине многие страны вмешались в конфликт и стали активно помогать Киеву денежными траншами и военной помощью. Накануне Греция отказалась поставлять танки Leopard 2 на Украину. Там отметили, что техника необходима для собственной оборонной стратегии.