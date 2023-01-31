Премьер Греции отказался поставлять танки Leopard 2 на Украину

Кириакос Мицотакис: Греция поддержит Украину не за счет своих оборонных возможностей

31 января 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

Премьер Греции заявил, что танки нужны для собственной оборонной стратегии Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Греция не будет поставлять украинским военным танки Leopard 2. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис во время визита в Японию. Он отметил, что Греция готова поддерживать Украину, но не за счет своих оборонных возможностей. «Мы оказали существенную военную поддержку Украине, например, с бронированными машинами пехоты, но мы не предоставим танки Leopard 2 по той причине, что они необходимы для нашей оборонной стратегии. Мы хотим поддерживать Украину, но не за счет наших оборонных возможностей», — заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью изданию Nikkei Asia. Ранее URA.RU рассказывало о том, какие страны готовы передать украинским военным тяжелую технику. Свои намерения озвучили более десяти стран. Среди них Германия, Польша, Великобритания, Испания. В частности, в Великобритании озвучили, что такая мера помощи «поможет украинской стороне изменить ход боевых действий».

Греция не будет поставлять украинским военным танки Leopard 2. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис во время визита в Японию. Он отметил, что Греция готова поддерживать Украину, но не за счет своих оборонных возможностей. «Мы оказали существенную военную поддержку Украине, например, с бронированными машинами пехоты, но мы не предоставим танки Leopard 2 по той причине, что они необходимы для нашей оборонной стратегии. Мы хотим поддерживать Украину, но не за счет наших оборонных возможностей», — заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью изданию Nikkei Asia. Ранее URA.RU рассказывало о том, какие страны готовы передать украинским военным тяжелую технику. Свои намерения озвучили более десяти стран. Среди них Германия, Польша, Великобритания, Испания. В частности, в Великобритании озвучили, что такая мера помощи «поможет украинской стороне изменить ход боевых действий».