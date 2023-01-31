Десятки екатеринбуржцев принесли цветы к памятнику Ельцину. Фото, видео

01 февраля 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Одними из первых память Бориса Ельцина почтили представители власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Десятки жителей Екатеринбурга возложили цветы к подножию памятника первому президенту России Борису Ельцину, которому 1 февраля исполнилось бы 92 года. Как передает корреспондент URA.RU, почтить память политика пришли и представители свердловской власти. Букеты принесли уральский полпред Владимир Якушев, первый замгубернатора Алексей Шмыков, депутат Госдумы Павел Крашенинников и многие другие. «Я Бориса Николаевича знал лично, с ним работал. Как и любой большой человек, он соткан из противоречий. Но, тем не менее, то, что он сделал для России, то, что он не дал развалиться России… Он смог в это время устоять, принять непростые, непопулярные решения. Наш великий Борис Николаевич Ельцин — фигура исторического, мирового масштаба, это сто процентов», — отозвался об имениннике депутат Госдумы Крашенинников. Также цветы к памятнику у стен Ельцин Центра возложили вице-губернатор Олег Чемезов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, вице-спикер заксобрания Виктор Якимов, замгубернатора Павел Креков, региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Венки, корзины и букеты к памятнику принесли общественные организации и несколько десятков обычных горожан. Уроженец Свердловской области Борис Ельцин родился 1 февраля. С 1991 по 1999 года он был первым президентом Российской Федерации. В апреле 2007-го Ельцин скончался в возрасте 76 лет. В Екатеринбурге в его честь открыт Ельцин Центр. Возложение цветов в день рождения Ельцина — давняя традиция свердловского истеблишмента. В феврале 2022-го, в день 91-летия первого президента, областные VIP также участвовали в церемонии. Члены семьи Ельцина в Екатеринбург не приезжали. В последний раз они были на 85-летии политика: в памятных мероприятиях участвовали вдова экс-президента Наина Ельцина, его дочери Татьяна Юмашева и Елена Окулова. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Десятки жителей Екатеринбурга возложили цветы к подножию памятника первому президенту России Борису Ельцину, которому 1 февраля исполнилось бы 92 года. Как передает корреспондент URA.RU, почтить память политика пришли и представители свердловской власти. Букеты принесли уральский полпред Владимир Якушев, первый замгубернатора Алексей Шмыков, депутат Госдумы Павел Крашенинников и многие другие. «Я Бориса Николаевича знал лично, с ним работал. Как и любой большой человек, он соткан из противоречий. Но, тем не менее, то, что он сделал для России, то, что он не дал развалиться России… Он смог в это время устоять, принять непростые, непопулярные решения. Наш великий Борис Николаевич Ельцин — фигура исторического, мирового масштаба, это сто процентов», — отозвался об имениннике депутат Госдумы Крашенинников. Также цветы к памятнику у стен Ельцин Центра возложили вице-губернатор Олег Чемезов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, вице-спикер заксобрания Виктор Якимов, замгубернатора Павел Креков, региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Венки, корзины и букеты к памятнику принесли общественные организации и несколько десятков обычных горожан. Уроженец Свердловской области Борис Ельцин родился 1 февраля. С 1991 по 1999 года он был первым президентом Российской Федерации. В апреле 2007-го Ельцин скончался в возрасте 76 лет. В Екатеринбурге в его честь открыт Ельцин Центр. Возложение цветов в день рождения Ельцина — давняя традиция свердловского истеблишмента. В феврале 2022-го, в день 91-летия первого президента, областные VIP также участвовали в церемонии. Члены семьи Ельцина в Екатеринбург не приезжали. В последний раз они были на 85-летии политика: в памятных мероприятиях участвовали вдова экс-президента Наина Ельцина, его дочери Татьяна Юмашева и Елена Окулова.