Махонин попросил власти ежемесячно докладывать о событиях «Перми-300»

01 февраля 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Махонин заявил, что мало жителей и гостей Перми знают о событиях «Перми-300» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поделился мнением, что стоит ежемесячно рассказывать жителям и гостям Перми о предстоящих событиях 300-летнего юбилея города. Об этом глава заявил на заседании правительства Пермского края 1 февраля 2023 года. «Поскольку этот год юбилейный для Перми, мне показалось, что, чем больше бы мы анонсировали и рассказывали про событийную линейку, тем было бы лучше. Хотелось бы, чтобы мы в ежемесячном режиме анонсировали и рассказывали максимально подробно о тех мероприятиях, которые будут проходить в рамках событийной линейки «Пермь-300», — заявил Махонин на заседании, запись которого имеется в официальной группе краевого правительства. По словам губернатора, многие жители и гости региона не знают, какие мероприятия будут проходить в городе в юбилей. Поэтому доклады должны быть информативными и частыми. Заседание правительства глава региона начал с доклада министра физкультуры и спорта края Татьяны Чесноковой, так как большинство событий февраля связаны со спортом.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поделился мнением, что стоит ежемесячно рассказывать жителям и гостям Перми о предстоящих событиях 300-летнего юбилея города. Об этом глава заявил на заседании правительства Пермского края 1 февраля 2023 года. «Поскольку этот год юбилейный для Перми, мне показалось, что, чем больше бы мы анонсировали и рассказывали про событийную линейку, тем было бы лучше. Хотелось бы, чтобы мы в ежемесячном режиме анонсировали и рассказывали максимально подробно о тех мероприятиях, которые будут проходить в рамках событийной линейки «Пермь-300», — заявил Махонин на заседании, запись которого имеется в официальной группе краевого правительства. По словам губернатора, многие жители и гости региона не знают, какие мероприятия будут проходить в городе в юбилей. Поэтому доклады должны быть информативными и частыми. Заседание правительства глава региона начал с доклада министра физкультуры и спорта края Татьяны Чесноковой, так как большинство событий февраля связаны со спортом.