В Тюменской области детям запретили выгуливать крупных собак

Детям запретили выгуливать крупных собак, а пьяным — вообще любых Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Правительство Тюменской области запретило детям до 14 лет выгуливать собак крупных пород. Изменения в правила содержания домашних животных опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Утвердить дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе их выгулу. Запрещается выгул крупных пород собак (от 40 и более сантиметров в холке) лицами младше 14 лет», — говорится в постановлении правительства Тюменской области.

Также документ запрещает выгул двух собак крупных пород одновременно одним человеком. А выводить питомца на улицу в состоянии наркотического или алкогольного опьянения запрещено без привязки к размеру пса. В документе указано и требование, согласно которому собаки выше 20 см в холке во время пути к месту выгула и обратно должны находиться в наморднике и на поводке.

Случаи, когда псы набрасываются на людей, не редки. В частности, 18 января в Тюмени стаффордширский терьер напал на двухлетнего ребенка и покусал его за лицо. Происшествие случилось в лифте многоквартирного дома. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД региона, на владельца собаки возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.