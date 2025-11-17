Тюменцы остались без света

«Произошло аварийное автоматическое отключение. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. В ближайшее время ситуация будет разрешена, потребителей уже постепенно подключают», — рассказали в компании.

В частности, о том, что электричество пропало, в соцсетях сообщили жители улиц Бориса Прудаева и Николая Глебова. Свет отключился и в соцучреждениях: школе и детсадах, расположенных в Тюменской слободе.