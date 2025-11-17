Когда у тюменских школьников начнутся зимние каникулы

Учебный год завершится 28 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В школах Тюмени зимние каникулы начнутся 29 декабря. Дети будут отдыхать 13 дней. Дополнительные выходные для первоклассников запланированы с 14 по 22 февраля. Полный график опубликован в группе Тюменского образовательного канала в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с документом в новом учебном году на территории Тюменской области каникулы пройдут зимой с 29 декабря по 10 января (13 дней). Дополнительные каникулы для первоклассников — с 14 по 22 февраля (девять дней)», — указано в группе.