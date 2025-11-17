Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Когда у тюменских школьников начнутся зимние каникулы

В школах Тюмени начнутся каникулы 29 декабря
17 ноября 2025 в 21:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Учебный год завершится 28 мая

Учебный год завершится 28 мая

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В школах Тюмени зимние каникулы начнутся 29 декабря. Дети будут отдыхать 13 дней. Дополнительные выходные для первоклассников запланированы с 14 по 22 февраля. Полный график опубликован в группе Тюменского образовательного канала в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с документом в новом учебном году на территории Тюменской области каникулы пройдут зимой с 29 декабря по 10 января (13 дней). Дополнительные каникулы для первоклассников — с 14 по 22 февраля (девять дней)», — указано в группе.

Далее школьники будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля. Учебный год завершится 28 мая.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал