В Екатеринбурге 81-летний пенсионер на BMW вылетел на тротуар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы избежать столкновения с людьми и машинами, водитель BMW въехал в столб Фото:

В Екатеринбурге 81-летний пенсионер за рулем автомобиля BMW двигался по Малышева и в районе ТЦ «Гермес Плаза» выехал на тротуар. Причина ДТП — у машины отказал тормоз. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Как пояснил водитель, он держал ногу на педали тормоза, и по непонятным причинам машина резко набрала обороты, а педаль тормоза не реагировала. Водитель, чтобы избежать столкновения, вывернул руль вправо. Автомобиль вынесло на тротуар, где он врезался в металлический столб торгового центра», — рассказывают очевидцы.

Пешеходов на тротуаре в это время не было, поэтому никто не пострадал. Также водитель смог не задеть припаркованные на обочине автомобили. Он и пассажирка также избежали травм, так как сработали подушки безопасности. Сам водитель 1942 года рождения, стаж вождения — более 45 лет. 

Водитель уверен,
По словам водителя, у машины отказали тормоза
Фото: Фото: ИА "Ночные новости"
В ДТП пострадал только металлический столб
В ДТП пострадал только металлический столб
Фото: Фото: ИА "Ночные новости"
Стаж водителя - больше 45 лет
Стаж водителя - больше 45 лет
Фото: Фото: ИА "Ночные новости"
Авария произошла по адресу Малышева, 16
Авария произошла по адресу Малышева, 16
Фото: Фото: ИА "Ночные новости"

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В Екатеринбурге 81-летний пенсионер за рулем автомобиля BMW двигался по Малышева и в районе ТЦ «Гермес Плаза» выехал на тротуар. Причина ДТП — у машины отказал тормоз. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Как пояснил водитель, он держал ногу на педали тормоза, и по непонятным причинам машина резко набрала обороты, а педаль тормоза не реагировала. Водитель, чтобы избежать столкновения, вывернул руль вправо. Автомобиль вынесло на тротуар, где он врезался в металлический столб торгового центра», — рассказывают очевидцы. Пешеходов на тротуаре в это время не было, поэтому никто не пострадал. Также водитель смог не задеть припаркованные на обочине автомобили. Он и пассажирка также избежали травм, так как сработали подушки безопасности. Сам водитель 1942 года рождения, стаж вождения — более 45 лет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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