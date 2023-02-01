В Екатеринбурге 81-летний пенсионер на BMW вылетел на тротуар. Фото

01 февраля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Чтобы избежать столкновения с людьми и машинами, водитель BMW въехал в столб Фото: Фото: ИА "Ночные новости" В Екатеринбурге 81-летний пенсионер за рулем автомобиля BMW двигался по Малышева и в районе ТЦ «Гермес Плаза» выехал на тротуар. Причина ДТП — у машины отказал тормоз. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Как пояснил водитель, он держал ногу на педали тормоза, и по непонятным причинам машина резко набрала обороты, а педаль тормоза не реагировала. Водитель, чтобы избежать столкновения, вывернул руль вправо. Автомобиль вынесло на тротуар, где он врезался в металлический столб торгового центра», — рассказывают очевидцы. Пешеходов на тротуаре в это время не было, поэтому никто не пострадал. Также водитель смог не задеть припаркованные на обочине автомобили. Он и пассажирка также избежали травм, так как сработали подушки безопасности. Сам водитель 1942 года рождения, стаж вождения — более 45 лет. По словам водителя, у машины отказали тормоза Фото: Фото: ИА "Ночные новости" В ДТП пострадал только металлический столб Фото: Фото: ИА "Ночные новости" Стаж водителя - больше 45 лет Фото: Фото: ИА "Ночные новости" Авария произошла по адресу Малышева, 16 Фото: Фото: ИА "Ночные новости"

В Екатеринбурге 81-летний пенсионер за рулем автомобиля BMW двигался по Малышева и в районе ТЦ «Гермес Плаза» выехал на тротуар. Причина ДТП — у машины отказал тормоз. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Как пояснил водитель, он держал ногу на педали тормоза, и по непонятным причинам машина резко набрала обороты, а педаль тормоза не реагировала. Водитель, чтобы избежать столкновения, вывернул руль вправо. Автомобиль вынесло на тротуар, где он врезался в металлический столб торгового центра», — рассказывают очевидцы. Пешеходов на тротуаре в это время не было, поэтому никто не пострадал. Также водитель смог не задеть припаркованные на обочине автомобили. Он и пассажирка также избежали травм, так как сработали подушки безопасности. Сам водитель 1942 года рождения, стаж вождения — более 45 лет.