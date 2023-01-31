Губернатора Тюменской области Александра Моора попросили усилить поддержку военнослужащих Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Государственной думы РФ VIII созыва от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов попросил губернатора Тюменской области Александра Моора усилить помощь мобилизованным жителям региона, находящимся в зоне СВО. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем telegram-канале.

«Губернатор Тюменской области, вы, пожалуйста, своих бойцов, своих земляков обеспечьте. Мы по списку отправим вам депутатский запрос по обращению избирателей в военной форме. Пожалуйста, сделайте максимум из того, что вы можете. Я знаю, что вы можете. Регион богатый. Не оставляйте ребят без того, что необходимо. Мы тоже от себя что-то привезли», — заявил Кузнецов в своем видеообращении к главе региона.

В Информационный штаб правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что с 21 сентября по 28 октября 2022 года в России прошла частичная мобилизация. По данным Минобороны, к Вооруженным силам РФ присоединились более 300 тыс. военнослужащих запаса. Имеющие, в частности, боевой опыт и определенные ВУС. В Тюменской области мобилизованные проходили боевое слаживание на базе загородного полигона ТВВИКУ. Там для них была организована инженерная, огневая, медицинская и тактическая подготовка.