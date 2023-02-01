Полицейского из Нижнего Тагила, при котором умер задержанный, отправили за решетку

02 февраля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Полицейские были задержаны после смерти тагильчанина Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле мужчина умер после задержания Полицейский Максим Онучин из Нижнего Тагила, при котором умер задержанный свердловчан Сергей Шамрин, отправлен в СИЗО. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Суд постановил избрать в отношении Онучина меру пресечения в виде заключения под стражу по 29 марта 2023 года», — говорится в решении суда. Следователи уверены, что полицейский может сбежать от наказания или воздействовать на свидетелей, будучи на свободе. Инцидент произошел 29 января, когда задержанный силовиками мужчина умер по пути в отдел полиции. По словам его жены, которая снимала происходящее на видео, полицейские засовывали тагильчанина в УАЗ вперед головой, тем самым повредив ему шейный позвонок. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что ранее задержанный был неоднократно судим и снова попал в поле зрения полиции, когда устраивал беспорядки у психиатрической больницы.

Полицейский Максим Онучин из Нижнего Тагила, при котором умер задержанный свердловчан Сергей Шамрин, отправлен в СИЗО. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Суд постановил избрать в отношении Онучина меру пресечения в виде заключения под стражу по 29 марта 2023 года», — говорится в решении суда. Следователи уверены, что полицейский может сбежать от наказания или воздействовать на свидетелей, будучи на свободе. Инцидент произошел 29 января, когда задержанный силовиками мужчина умер по пути в отдел полиции. По словам его жены, которая снимала происходящее на видео, полицейские засовывали тагильчанина в УАЗ вперед головой, тем самым повредив ему шейный позвонок. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что ранее задержанный был неоднократно судим и снова попал в поле зрения полиции, когда устраивал беспорядки у психиатрической больницы.