01 февраля 2023

Полицейского из Нижнего Тагила, при котором умер задержанный, отправили за решетку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Вильямсон в суде. Тюмень , решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, полиция, суд
Полицейские были задержаны после смерти тагильчанина Фото:
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В Нижнем Тагиле мужчина умер после задержания

Полицейский Максим Онучин из Нижнего Тагила, при котором умер задержанный свердловчан Сергей Шамрин, отправлен в СИЗО. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Суд постановил избрать в отношении Онучина меру пресечения в виде заключения под стражу по 29 марта 2023 года», — говорится в решении суда. Следователи уверены, что полицейский может сбежать от наказания или воздействовать на свидетелей, будучи на свободе.

Инцидент произошел 29 января, когда задержанный силовиками мужчина умер по пути в отдел полиции. По словам его жены, которая снимала происходящее на видео, полицейские засовывали тагильчанина в УАЗ вперед головой, тем самым повредив ему шейный позвонок. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что ранее задержанный был неоднократно судим и снова попал в поле зрения полиции, когда устраивал беспорядки у психиатрической больницы.

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Полицейский Максим Онучин из Нижнего Тагила, при котором умер задержанный свердловчан Сергей Шамрин, отправлен в СИЗО. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Суд постановил избрать в отношении Онучина меру пресечения в виде заключения под стражу по 29 марта 2023 года», — говорится в решении суда. Следователи уверены, что полицейский может сбежать от наказания или воздействовать на свидетелей, будучи на свободе. Инцидент произошел 29 января, когда задержанный силовиками мужчина умер по пути в отдел полиции. По словам его жены, которая снимала происходящее на видео, полицейские засовывали тагильчанина в УАЗ вперед головой, тем самым повредив ему шейный позвонок. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что ранее задержанный был неоднократно судим и снова попал в поле зрения полиции, когда устраивал беспорядки у психиатрической больницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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