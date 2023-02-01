Путин поручил компенсировать неудобства россиян, пострадавших от обстрелов ВСУ

Нужно провести работу по возмещению потерь россиян, пострадавших от Украины, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Нужно провести работу по возмещению потерь россиян, которые пострадали при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нужно отремонтировать или возместить потерю из-за обстрелов со стороны Украины <…> в приграничных регионах РФ», — отметил Владимир Путин. Его слова приводит телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что нужно провести работу по компенсации пострадавшим от потери домов и имущества.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.