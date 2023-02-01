WP: США предупредили Украину о необходимости отчитаться о полученной помощи

02 февраля 2023 в 02:39 Размер текста - 17 +

В США предупредили Киев о готовности предоставить отчет о полученной военной помощи Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина должна быть готова отчитаться перед США за всю полученную помощь. Такое заявление выдвинули Сотрудники администрации США во время поездки в Киев. «Во время состоявшейся на прошлой неделе поездки руководители аппаратов генеральных инспекторов трех ведомств передали сообщение, которое следует понимать следующим образом. Будьте готовы отчитаться за все, что мы вам дали», — передает требование сотрудников администрации США The Washington Post . Таким образом американская сторона попыталась предупредить Украину о возможной коррупции или расточительстве. Также заявление было вызвано снижением уровня доверия к Киеву среди населения США, после многочисленных отправок военной помощи. Страны Запада с самого начала специальной военной операции заняли сторону Украину, осуществляя финансовую и военную поддержку. По словам президента России Владимира Путина, цели спецоперации — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Украина должна быть готова отчитаться перед США за всю полученную помощь. Такое заявление выдвинули Сотрудники администрации США во время поездки в Киев. «Во время состоявшейся на прошлой неделе поездки руководители аппаратов генеральных инспекторов трех ведомств передали сообщение, которое следует понимать следующим образом. Будьте готовы отчитаться за все, что мы вам дали», — передает требование сотрудников администрации США The Washington Post. Таким образом американская сторона попыталась предупредить Украину о возможной коррупции или расточительстве. Также заявление было вызвано снижением уровня доверия к Киеву среди населения США, после многочисленных отправок военной помощи. Страны Запада с самого начала специальной военной операции заняли сторону Украину, осуществляя финансовую и военную поддержку. По словам президента России Владимира Путина, цели спецоперации — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.