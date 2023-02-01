01 февраля 2023

WP: США предупредили Украину о необходимости отчитаться о полученной помощи

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
В США предупредили Киев о готовности предоставить отчет о полученной военной помощи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина должна быть готова отчитаться перед США за всю полученную помощь. Такое заявление выдвинули Сотрудники администрации США во время поездки в Киев.

«Во время состоявшейся на прошлой неделе поездки руководители аппаратов генеральных инспекторов трех ведомств передали сообщение, которое следует понимать следующим образом. Будьте готовы отчитаться за все, что мы вам дали», — передает требование сотрудников администрации США The Washington Post.

Таким образом американская сторона попыталась предупредить Украину о возможной коррупции или расточительстве. Также заявление было вызвано снижением уровня доверия к Киеву среди населения США, после многочисленных отправок военной помощи.

Страны Запада с самого начала специальной военной операции заняли сторону Украину, осуществляя финансовую и военную поддержку. По словам президента России Владимира Путина, цели спецоперации — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Украина должна быть готова отчитаться перед США за всю полученную помощь. Такое заявление выдвинули Сотрудники администрации США во время поездки в Киев. «Во время состоявшейся на прошлой неделе поездки руководители аппаратов генеральных инспекторов трех ведомств передали сообщение, которое следует понимать следующим образом. Будьте готовы отчитаться за все, что мы вам дали», — передает требование сотрудников администрации США The Washington Post. Таким образом американская сторона попыталась предупредить Украину о возможной коррупции или расточительстве. Также заявление было вызвано снижением уровня доверия к Киеву среди населения США, после многочисленных отправок военной помощи. Страны Запада с самого начала специальной военной операции заняли сторону Украину, осуществляя финансовую и военную поддержку. По словам президента России Владимира Путина, цели спецоперации — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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