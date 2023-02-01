01 февраля 2023

В Екатеринбург летит глава Центробанка Эльвира Набиуллина

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина примет участие в дискуссии на тему борьбы с социальной инженерией Фото:

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина вместе с заместителями примет участие в форуме «Кибербезопасность в финансах», который пройдет в Екатеринбурге с 13 по 17 февраля. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

«Форум откроют две сессии: по управлению киберрисками и информационной безопасности некредитных финансовых организаций. Борьба с социальной инженерией станет главной темой панельной дискуссии второго дня, в которой примет участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина», — рассказали организаторы форума.

Участникам мероприятия также представят стратегический документ — основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы. Еще одна тема, которую поднимут в рамках деловой программы форума (она пройдет с 15 по 17 февраля) —  вопросы, связанные с безопасностью цифровых и платежных технологий, аутсорсинг в области IT.

Помимо деловой программы пройдут и молодежные дни. С 13 по 16 февраля студенты, прошедшие отборочный тур, примут участие в мастер-классах, в том числе от ведущих экспертов в сфере информационной безопасности. Форум пройдет в отеле «Хаят Ридженси» на Бориса Ельцина, 8.

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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина вместе с заместителями примет участие в форуме «Кибербезопасность в финансах», который пройдет в Екатеринбурге с 13 по 17 февраля. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Форум откроют две сессии: по управлению киберрисками и информационной безопасности некредитных финансовых организаций. Борьба с социальной инженерией станет главной темой панельной дискуссии второго дня, в которой примет участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина», — рассказали организаторы форума. Участникам мероприятия также представят стратегический документ — основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы. Еще одна тема, которую поднимут в рамках деловой программы форума (она пройдет с 15 по 17 февраля) —  вопросы, связанные с безопасностью цифровых и платежных технологий, аутсорсинг в области IT. Помимо деловой программы пройдут и молодежные дни. С 13 по 16 февраля студенты, прошедшие отборочный тур, примут участие в мастер-классах, в том числе от ведущих экспертов в сфере информационной безопасности. Форум пройдет в отеле «Хаят Ридженси» на Бориса Ельцина, 8.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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