В Екатеринбург летит глава Центробанка Эльвира Набиуллина

02 февраля 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина примет участие в дискуссии на тему борьбы с социальной инженерией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина вместе с заместителями примет участие в форуме «Кибербезопасность в финансах», который пройдет в Екатеринбурге с 13 по 17 февраля. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Форум откроют две сессии: по управлению киберрисками и информационной безопасности некредитных финансовых организаций. Борьба с социальной инженерией станет главной темой панельной дискуссии второго дня, в которой примет участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина», — рассказали организаторы форума. Участникам мероприятия также представят стратегический документ — основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы. Еще одна тема, которую поднимут в рамках деловой программы форума (она пройдет с 15 по 17 февраля) — вопросы, связанные с безопасностью цифровых и платежных технологий, аутсорсинг в области IT. Помимо деловой программы пройдут и молодежные дни. С 13 по 16 февраля студенты, прошедшие отборочный тур, примут участие в мастер-классах, в том числе от ведущих экспертов в сфере информационной безопасности. Форум пройдет в отеле «Хаят Ридженси» на Бориса Ельцина, 8.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина вместе с заместителями примет участие в форуме «Кибербезопасность в финансах», который пройдет в Екатеринбурге с 13 по 17 февраля. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Форум откроют две сессии: по управлению киберрисками и информационной безопасности некредитных финансовых организаций. Борьба с социальной инженерией станет главной темой панельной дискуссии второго дня, в которой примет участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина», — рассказали организаторы форума. Участникам мероприятия также представят стратегический документ — основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы. Еще одна тема, которую поднимут в рамках деловой программы форума (она пройдет с 15 по 17 февраля) — вопросы, связанные с безопасностью цифровых и платежных технологий, аутсорсинг в области IT. Помимо деловой программы пройдут и молодежные дни. С 13 по 16 февраля студенты, прошедшие отборочный тур, примут участие в мастер-классах, в том числе от ведущих экспертов в сфере информационной безопасности. Форум пройдет в отеле «Хаят Ридженси» на Бориса Ельцина, 8.