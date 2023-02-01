01 февраля 2023

Пермский завод увеличил производство импортозамещающих деталей для тракторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Кокорин в полях Курганская область, комбайн
Завод сможет производить в 3 раза больше деталей для тракторов и комбайнов Фото:

Пермское предприятие «Изуран» увеличило объем выпуска деталей для тракторов и комбайнов, заменяющих иностранные аналоги. Для этого компания привлекла инвестиции размером в 400 млн рублей, 150 млн рублей из которых — льготный заем Фонда развития промышленности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФРП.

«Научно-производственная компания „Изуран“ открыла два производственных цеха и почти в три раза увеличила мощности по выпуску импортозамещающих комплектующих для сельскохозяйственной техники», — рассказали в фонде. Новые запчасти поставляются комбайновому заводу «Ростсельмаш».

Благодаря инвестициям предприятие закупило новое высокотехнологичное оборудование. Сейчас на заводе выпускают элементы рамы, втулки, упоры, кронштейны и прочие комплектующие, которые используются в производстве сельскохозяйственных тракторов и зерноуборочных комбайнов. К концу 2023 года новые мощности предприятия повысят объемы выпуска продукции в 2,7 раза — до 25,2 тысяч в год. Также благодаря расширению производства на предприятии появилось 90 новых рабочих мест.

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Пермское предприятие «Изуран» увеличило объем выпуска деталей для тракторов и комбайнов, заменяющих иностранные аналоги. Для этого компания привлекла инвестиции размером в 400 млн рублей, 150 млн рублей из которых — льготный заем Фонда развития промышленности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФРП. «Научно-производственная компания „Изуран“ открыла два производственных цеха и почти в три раза увеличила мощности по выпуску импортозамещающих комплектующих для сельскохозяйственной техники», — рассказали в фонде. Новые запчасти поставляются комбайновому заводу «Ростсельмаш». Благодаря инвестициям предприятие закупило новое высокотехнологичное оборудование. Сейчас на заводе выпускают элементы рамы, втулки, упоры, кронштейны и прочие комплектующие, которые используются в производстве сельскохозяйственных тракторов и зерноуборочных комбайнов. К концу 2023 года новые мощности предприятия повысят объемы выпуска продукции в 2,7 раза — до 25,2 тысяч в год. Также благодаря расширению производства на предприятии появилось 90 новых рабочих мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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