Пермский завод увеличил производство импортозамещающих деталей для тракторов

02 февраля 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Завод сможет производить в 3 раза больше деталей для тракторов и комбайнов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пермское предприятие «Изуран» увеличило объем выпуска деталей для тракторов и комбайнов, заменяющих иностранные аналоги. Для этого компания привлекла инвестиции размером в 400 млн рублей, 150 млн рублей из которых — льготный заем Фонда развития промышленности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФРП. «Научно-производственная компания „Изуран“ открыла два производственных цеха и почти в три раза увеличила мощности по выпуску импортозамещающих комплектующих для сельскохозяйственной техники», — рассказали в фонде. Новые запчасти поставляются комбайновому заводу «Ростсельмаш». Благодаря инвестициям предприятие закупило новое высокотехнологичное оборудование. Сейчас на заводе выпускают элементы рамы, втулки, упоры, кронштейны и прочие комплектующие, которые используются в производстве сельскохозяйственных тракторов и зерноуборочных комбайнов. К концу 2023 года новые мощности предприятия повысят объемы выпуска продукции в 2,7 раза — до 25,2 тысяч в год. Также благодаря расширению производства на предприятии появилось 90 новых рабочих мест.

Пермское предприятие «Изуран» увеличило объем выпуска деталей для тракторов и комбайнов, заменяющих иностранные аналоги. Для этого компания привлекла инвестиции размером в 400 млн рублей, 150 млн рублей из которых — льготный заем Фонда развития промышленности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФРП. «Научно-производственная компания „Изуран“ открыла два производственных цеха и почти в три раза увеличила мощности по выпуску импортозамещающих комплектующих для сельскохозяйственной техники», — рассказали в фонде. Новые запчасти поставляются комбайновому заводу «Ростсельмаш». Благодаря инвестициям предприятие закупило новое высокотехнологичное оборудование. Сейчас на заводе выпускают элементы рамы, втулки, упоры, кронштейны и прочие комплектующие, которые используются в производстве сельскохозяйственных тракторов и зерноуборочных комбайнов. К концу 2023 года новые мощности предприятия повысят объемы выпуска продукции в 2,7 раза — до 25,2 тысяч в год. Также благодаря расширению производства на предприятии появилось 90 новых рабочих мест.