Бывший тюменский силовик, устроивший смертельное ДТП, отправлен в колонию

Павел Шадрин приговорен к 9 годам лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ленинский суд Тюмени признал бывшего сотрудника тюменского СК Павла Шадрина виновным в смерти двух человек и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Об этом из зала судебных заседаний сообщил журналист URA.RU. В ноябре 2021 года нетрезвый Шадрин на своем BMW сбил двух дорожных рабочих. От полученных травм они скончались на месте.

«Шадрин признан виновным. Суд приговорил его к 9 годам колонии», — сообщил журналист агентства из зала судебных заседаний.

Смертельное ДТП произошло в 2021 году. В ночь с 23 на 24 ноября бывший заместитель начальника следственного отдела следственного управления СК по Тюменской области Павел Шадрин сбил на своем BMW двух дорожных рабочих. От полученных травм пострадавшие скончались на месте. По данным следствия, во время аварии скорость автомобиля бывшего силовика превышала 190 км в час.

В своем последнем слове Шадрин извинился перед родственниками пострадавших. Он заявил, что вспоминает о совершенном преступлении каждый день.