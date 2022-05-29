Раскрыты детали страшного ДТП с участием экс-майора СК из Тюмени. Фото

30 мая 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Павел Шадрин насмерть сбила на своем BMW дорожных рабочих Фото: Денис Моргунов © URA.RU Следствием установлено, что бывший майор тюменского управления СК Павел Шадрин, который в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года устроил смертельное ДТП с двумя погибшими, перед аварией двигался на своем автомобилем со скоростью более 190 км/час. Об этом из зала суда сообщил собственный корреспондент URA.RU Александр Меньшиков. 30 мая в Ленинском суде Тюмени проходит первое судебное заседание по уголовному делу Шадрина. «В материалах дела указано, что Шадрин в момент аварии двигался на своем автомобиле со скоростью 196 км/час. Сам Шадрин с обвинениями в этой части не согласился», — сообщил корреспондент агентства из зала суда. Адвокат бывшего майора СК ходатайствовала о том, чтобы судебное заседание по делу Шадрина проходило в закрытом режиме и без участия журналистов. Суд отказал в удовлетворении этих требований. Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года Павел Шадрин на своем автомобиле BMW сбил двух дорожных рабочих. От полученных травм мужчины погибли на месте. В момент аварии водитель находился в нетрезвом состоянии. 24 ноября 2021 года Шадрин был уволен из правоохранительных органов. Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения. Бывшему силовику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Павел Шадрин не согласился с тем, что перед аварией его автомобиль двигался со скоростью 196 км/час Александр Меньшиков

Следствием установлено, что бывший майор тюменского управления СК Павел Шадрин, который в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года устроил смертельное ДТП с двумя погибшими, перед аварией двигался на своем автомобилем со скоростью более 190 км/час. Об этом из зала суда сообщил собственный корреспондент URA.RU Александр Меньшиков. 30 мая в Ленинском суде Тюмени проходит первое судебное заседание по уголовному делу Шадрина. «В материалах дела указано, что Шадрин в момент аварии двигался на своем автомобиле со скоростью 196 км/час. Сам Шадрин с обвинениями в этой части не согласился», — сообщил корреспондент агентства из зала суда. Адвокат бывшего майора СК ходатайствовала о том, чтобы судебное заседание по делу Шадрина проходило в закрытом режиме и без участия журналистов. Суд отказал в удовлетворении этих требований. Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года Павел Шадрин на своем автомобиле BMW сбил двух дорожных рабочих. От полученных травм мужчины погибли на месте. В момент аварии водитель находился в нетрезвом состоянии. 24 ноября 2021 года Шадрин был уволен из правоохранительных органов. Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения. Бывшему силовику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.