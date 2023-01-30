30 января 2023
29 января 2023
28 января 2023

Тюменский экс-силовик, устроивший смертельное ДТП, попросил прощения

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В момент ДТП авто Павла Шадрина ехало со скоростью 190 км/час

Бывший майор тюменского управления СК Павел Шадрин, устроивший смертельное ДТП, попросил прощения в зале суда. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Сегодня прошли прения сторон, затем подсудимому дали последнее слово.

«Не проходит и дня, чтобы я не жалел о совершенном преступлении. Людей погибших уже не вернуть, словами здесь не поможешь. Но каждый человек должен отвечать за свои поступки и действия по закону. Прошу прощения у всех, кому причинен какой-либо вред или ущерб», — заявил Шадрин.

Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года. Экс-сотрудник регионального управления СКР сбил на своем БМВ двух дорожных рабочих. В настоящий момент уголовное дело рассмотрено, оглашение приговора состоится 2 февраля.

Ранее URA.RU сообщало о деталях страшного ДТП. Как стало известно агентству, в момент аварии подсудимый находился в нетрезвом состоянии, а скорость его автомобиля превышала 190 км/час.

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Бывший майор тюменского управления СК Павел Шадрин, устроивший смертельное ДТП, попросил прощения в зале суда. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Сегодня прошли прения сторон, затем подсудимому дали последнее слово. «Не проходит и дня, чтобы я не жалел о совершенном преступлении. Людей погибших уже не вернуть, словами здесь не поможешь. Но каждый человек должен отвечать за свои поступки и действия по закону. Прошу прощения у всех, кому причинен какой-либо вред или ущерб», — заявил Шадрин. Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года. Экс-сотрудник регионального управления СКР сбил на своем БМВ двух дорожных рабочих. В настоящий момент уголовное дело рассмотрено, оглашение приговора состоится 2 февраля. Ранее URA.RU сообщало о деталях страшного ДТП. Как стало известно агентству, в момент аварии подсудимый находился в нетрезвом состоянии, а скорость его автомобиля превышала 190 км/час.
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© Служба новостей «URA.RU»
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