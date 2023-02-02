Власти ХМАО обновили правила выдачи сертификатов для беженцев из Херсона

03 февраля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Жилищный сертификат для беженцев из Херсона в ХМАО стал бессрочным Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Правительство ХМАО привело в соответствии с федеральным законодательством порядок предоставления сертификатов беженцам из Херсона и Херсонской области. Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление, устанавливающее их бессрочность и возможность погашения сертификатов, выданных в других регионах, информация опубликована на сайте правительства округа. «Региональный порядок предоставления сертификатов гражданам, вынужденно покинувшим Херсон и часть Херсонской области, приведен в соответствие с федеральными правилами. В частности, установлена бессрочность действия выданного сертификата, а также возможность погашения сертификатов, выданных в иных регионах, если гражданин приобрел жилое помещение в автономном округе», — указано в публикации. Постановление также устанавливает возможность приобретения на средства сертификата нескольких жилых помещений. «Если гражданин, получивший сертификат за пределами автономного округа, избрал в качестве постоянного места жительства автономный округ, новый сертификат взамен ранее полученного оформляется после подачи им заявления о перечислении социальной выплаты. В этом случае заявление о перечислении социальной выплаты считается одновременно заявлением на получение нового сертификата и отказом от сертификата, выданного в другом субъекте, при этом ранее выданный сертификат аннулируется», — гласит постановление. Ранее URA.RU писало о новой мере поддержки беженцам из Херсона, установленной властями ХМАО. Беженцы могут получить единовременную социальную выплату в размере 100 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство ХМАО привело в соответствии с федеральным законодательством порядок предоставления сертификатов беженцам из Херсона и Херсонской области. Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление, устанавливающее их бессрочность и возможность погашения сертификатов, выданных в других регионах, информация опубликована на сайте правительства округа. «Региональный порядок предоставления сертификатов гражданам, вынужденно покинувшим Херсон и часть Херсонской области, приведен в соответствие с федеральными правилами. В частности, установлена бессрочность действия выданного сертификата, а также возможность погашения сертификатов, выданных в иных регионах, если гражданин приобрел жилое помещение в автономном округе», — указано в публикации. Постановление также устанавливает возможность приобретения на средства сертификата нескольких жилых помещений. «Если гражданин, получивший сертификат за пределами автономного округа, избрал в качестве постоянного места жительства автономный округ, новый сертификат взамен ранее полученного оформляется после подачи им заявления о перечислении социальной выплаты. В этом случае заявление о перечислении социальной выплаты считается одновременно заявлением на получение нового сертификата и отказом от сертификата, выданного в другом субъекте, при этом ранее выданный сертификат аннулируется», — гласит постановление. Ранее URA.RU писало о новой мере поддержки беженцам из Херсона, установленной властями ХМАО. Беженцы могут получить единовременную социальную выплату в размере 100 тысяч рублей.