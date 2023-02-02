Власти ХМАО обновили правила выдачи сертификатов для беженцев из Херсона

Правительство ХМАО привело в соответствии с федеральным законодательством порядок предоставления сертификатов беженцам из Херсона и Херсонской области. Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление, устанавливающее их бессрочность и возможность погашения сертификатов, выданных в других регионах, информация опубликована на сайте правительства округа.
«Региональный порядок предоставления сертификатов гражданам, вынужденно покинувшим Херсон и часть Херсонской области, приведен в соответствие с федеральными правилами. В частности, установлена бессрочность действия выданного сертификата, а также возможность погашения сертификатов, выданных в иных регионах, если гражданин приобрел жилое помещение в автономном округе», — указано в публикации.
Постановление также устанавливает возможность приобретения на средства сертификата нескольких жилых помещений. «Если гражданин, получивший сертификат за пределами автономного округа, избрал в качестве постоянного места жительства автономный округ, новый сертификат взамен ранее полученного оформляется после подачи им заявления о перечислении социальной выплаты. В этом случае заявление о перечислении социальной выплаты считается одновременно заявлением на получение нового сертификата и отказом от сертификата, выданного в другом субъекте, при этом ранее выданный сертификат аннулируется», — гласит постановление.
Ранее URA.RU писало о новой мере поддержки беженцам из Херсона, установленной властями ХМАО. Беженцы могут получить единовременную социальную выплату в размере 100 тысяч рублей.
О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.