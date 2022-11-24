Власти ХМАО утвердили новую выплату беженцам из Херсона

Беженцам помогут приобрести имущество и жилье Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило помощь беженцам с Херсона в виде одноразовой выплаты в 100 тысяч рублей на приобретение имущества. Также власти выделят жилищные сертификаты по федеральной программе. Об этом URA.RU сообщили в правительстве Югры.

«Мы включаемся в федеральную программу и готовы оказывать поддержку, в частности по предоставлению жилья. Это тонкий момент и мы понимаем, что очень много вопросов. Там две составляющие: наличие необходимого жилого фонда и наличие рынка труда. Ну и понятная возможность принять и поддержать. Механизм определен на уровне федерации. Мы в эту программу просто включаемся. И, грубо говоря, если гражданин изъявил желание переселиться в автономный округ, то мы готовы к этой ситуации. Выдается сертификат на уровне федерации и мы готовы к этому. А округ оказывает единовременную помощь в 100 000 рублей на приобретение имущества», — сообщили в правительстве.

Документ за подписью губернатора ХМАО вступает в законную силу. Сейчас власти ведут необходимые уточнения, а также настройку инструмента исполнения на местах.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.