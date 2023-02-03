Пригожин предложил украинским прокурорам встретиться с ним в Бахмуте

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Для встречи с Евгением Пригожиным украинские прокуроры должны приехать в Бахмут Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские прокуроры ради встречи с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным должны приехать в Бахмут и встретиться с ним там. Об этом заявил сам Евгений Пригожин в ответ на запрос корреспондента URA.RU.

«Безусловно, моя поездка в Киев исключена. А если серьезно, приезжайте в Бахмут, сядем спокойно и все обсудим», — приводит слова Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд». Он добавил, что может добраться до Киева только в составе дружного коллектива ЧВК «Вагнер», но это произойдет только через некоторые время, либо украинские военные могут прекратить сопротивляться в Бахмуте, что позволит Пригожину добраться до столицы Украины с территории Белоруссии.

Ранее сообщалось о том, что украинская прокуратура вызвала Пригожина на допрос. Его обвиняют по статье о посягательстве на территориальную целостность страны.

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Украинские прокуроры ради встречи с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным должны приехать в Бахмут и встретиться с ним там. Об этом заявил сам Евгений Пригожин в ответ на запрос корреспондента URA.RU. «Безусловно, моя поездка в Киев исключена. А если серьезно, приезжайте в Бахмут, сядем спокойно и все обсудим», — приводит слова Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд». Он добавил, что может добраться до Киева только в составе дружного коллектива ЧВК «Вагнер», но это произойдет только через некоторые время, либо украинские военные могут прекратить сопротивляться в Бахмуте, что позволит Пригожину добраться до столицы Украины с территории Белоруссии. Ранее сообщалось о том, что украинская прокуратура вызвала Пригожина на допрос. Его обвиняют по статье о посягательстве на территориальную целостность страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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