Пригожин предложил украинским прокурорам встретиться с ним в Бахмуте

Украинские прокуроры ради встречи с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным должны приехать в Бахмут и встретиться с ним там. Об этом заявил сам Евгений Пригожин в ответ на запрос корреспондента URA.RU.
«Безусловно, моя поездка в Киев исключена. А если серьезно, приезжайте в Бахмут, сядем спокойно и все обсудим», — приводит слова Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд». Он добавил, что может добраться до Киева только в составе дружного коллектива ЧВК «Вагнер», но это произойдет только через некоторые время, либо украинские военные могут прекратить сопротивляться в Бахмуте, что позволит Пригожину добраться до столицы Украины с территории Белоруссии.
Ранее сообщалось о том, что украинская прокуратура вызвала Пригожина на допрос. Его обвиняют по статье о посягательстве на территориальную целостность страны.
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