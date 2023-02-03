Украинская генпрокуратура вызвала Пригожина на допрос

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Допрос свидетелей по делу Васильева. Необр
Украинская прокуратура обвиняет Евгения Пригожина и вызывает на допрос Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская прокуратура вызвала на допрос основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины. Также Пригожину хотят предъявить обвинение в посягательстве на украинскую территориальную целостность.

«Пригожина вызывают в прокуратуру 13, 14 и 15 февраля для уведомления об обвинении, допроса в качестве подозреваемого и проведении следственных и других процессуальных действий», — говорится в сообщении генпрокуратуры. Пригожина якобы обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны. Уточняется, что к ответственности также хотят привлечь бойцов ЧВК «Вагнер».

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Украинская прокуратура вызвала на допрос основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины. Также Пригожину хотят предъявить обвинение в посягательстве на украинскую территориальную целостность. «Пригожина вызывают в прокуратуру 13, 14 и 15 февраля для уведомления об обвинении, допроса в качестве подозреваемого и проведении следственных и других процессуальных действий», — говорится в сообщении генпрокуратуры. Пригожина якобы обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны. Уточняется, что к ответственности также хотят привлечь бойцов ЧВК «Вагнер».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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