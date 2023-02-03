Украинская генпрокуратура вызвала Пригожина на допрос

Украинская прокуратура обвиняет Евгения Пригожина и вызывает на допрос
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская прокуратура вызвала на допрос основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины. Также Пригожину хотят предъявить обвинение в посягательстве на украинскую территориальную целостность.
«Пригожина вызывают в прокуратуру 13, 14 и 15 февраля для уведомления об обвинении, допроса в качестве подозреваемого и проведении следственных и других процессуальных действий», — говорится в сообщении генпрокуратуры. Пригожина якобы обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны. Уточняется, что к ответственности также хотят привлечь бойцов ЧВК «Вагнер».
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