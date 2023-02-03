В ООН заявили, что готовы отправить гумпомощь новым регионам РФ

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
В ООН ждут гарантий безопасностей по отправке гуманитарной помощи Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

В ООН анонсировали возможность поставок гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область, которые вошли в состав России в результате референдумов. Об этом заявил пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке, отметив, что организации нужны будут гарантии безопасности со стороны России.

«Было отправлено несколько уведомлений (в Российскую Федерацию — ред.), чтобы достичь районов, находящихся под текущим контролем вооруженных сил Российской Федерации. Нам не были даны адекватные гарантии безопасности, чтобы отправиться в эти районы», — заявил Лаерке на брифинге ООН.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области прошли референдумы о вхождении в состав России. По их результатам все четыре территории присоединились к России.

РФ оказывает постоянную гуманитарную помощь новым территориям. Так, 12 января центр «Наследие» сообщил об отправке на Донбасс 130 тонн гуманитарной помощи.

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В ООН анонсировали возможность поставок гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область, которые вошли в состав России в результате референдумов. Об этом заявил пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке, отметив, что организации нужны будут гарантии безопасности со стороны России. «Было отправлено несколько уведомлений (в Российскую Федерацию — ред.), чтобы достичь районов, находящихся под текущим контролем вооруженных сил Российской Федерации. Нам не были даны адекватные гарантии безопасности, чтобы отправиться в эти районы», — заявил Лаерке на брифинге ООН. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области прошли референдумы о вхождении в состав России. По их результатам все четыре территории присоединились к России. РФ оказывает постоянную гуманитарную помощь новым территориям. Так, 12 января центр «Наследие» сообщил об отправке на Донбасс 130 тонн гуманитарной помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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