Минюст РФ внес блогера Николая Соболева* в реестр иноагентов

Министерство юстиции России 3 февраля внесло блогера Николая Соболева* в список иностранных агентов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В список также попал политолог Павел Мезерин*.
«Н.Ю. Соболев высказывался против граждан РФ и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны — Украины. Также он распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами», — говорится в сообщении Минюста РФ. Также в список иноагентов попали политолог Павел Мезерин и писательницы Елена Прокашева и Екатерина Дудко.
Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят инициативу о лишении российского гражданства тех, кто имеет статус иноагента. Соответствующее обращение направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину.
*Признан в РФ иностранным агентом.
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Министерство юстиции России 3 февраля внесло блогера Николая Соболева* в список иностранных агентов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В список также попал политолог Павел Мезерин*. «Н.Ю. Соболев высказывался против граждан РФ и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны — Украины. Также он распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами», — говорится в сообщении Минюста РФ. Также в список иноагентов попали политолог Павел Мезерин и писательницы Елена Прокашева и Екатерина Дудко. Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят инициативу о лишении российского гражданства тех, кто имеет статус иноагента. Соответствующее обращение направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину. *Признан в РФ иностранным агентом.