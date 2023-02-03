03 февраля 2023

Минюст РФ внес блогера Николая Соболева* в реестр иноагентов

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Николай Соболев допускал высказывания против России Фото:
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Иноагенты РФ

Министерство юстиции России 3 февраля внесло блогера Николая Соболева* в список иностранных агентов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В список также попал политолог Павел Мезерин*.

«Н.Ю. Соболев высказывался против граждан РФ и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны — Украины. Также он распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами», — говорится в сообщении Минюста РФ. Также в список иноагентов попали политолог Павел Мезерин и писательницы Елена Прокашева и Екатерина Дудко.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят инициативу о лишении российского гражданства тех, кто имеет статус иноагента. Соответствующее обращение направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину.

*Признан в РФ иностранным агентом.

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Министерство юстиции России 3 февраля внесло блогера Николая Соболева* в список иностранных агентов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В список также попал политолог Павел Мезерин*. «Н.Ю. Соболев высказывался против граждан РФ и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны — Украины. Также он распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами», — говорится в сообщении Минюста РФ. Также в список иноагентов попали политолог Павел Мезерин и писательницы Елена Прокашева и Екатерина Дудко. Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят инициативу о лишении российского гражданства тех, кто имеет статус иноагента. Соответствующее обращение направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину. *Признан в РФ иностранным агентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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