Минюст РФ внес блогера Николая Соболева* в реестр иноагентов 03 февраля 2023 в 23:36 Размер текста - 17 + Николай Соболев допускал высказывания против России Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Министерство юстиции России 3 февраля внесло блогера Николая Соболева* в список иностранных агентов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В список также попал политолог Павел Мезерин*. «Н.Ю. Соболев высказывался против граждан РФ и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны — Украины. Также он распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами», — говорится в сообщении Минюста РФ. Также в список иноагентов попали политолог Павел Мезерин и писательницы Елена Прокашева и Екатерина Дудко. Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят инициативу о лишении российского гражданства тех, кто имеет статус иноагента. Соответствующее обращение направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину. *Признан в РФ иностранным агентом. Министерство юстиции России 3 февраля внесло блогера Николая Соболева* в список иностранных агентов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В список также попал политолог Павел Мезерин*. «Н.Ю. Соболев высказывался против граждан РФ и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны — Украины. Также он распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами», — говорится в сообщении Минюста РФ. Также в список иноагентов попали политолог Павел Мезерин и писательницы Елена Прокашева и Екатерина Дудко. Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят инициативу о лишении российского гражданства тех, кто имеет статус иноагента. Соответствующее обращение направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину. *Признан в РФ иностранным агентом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям