В Госдуме рассмотрят идею курганского депутата лишать иноагентов гражданства России

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Комитет по экономической политике. Курган , федотов сергей
Курганский депутат Сергей Федотов направил обращение в Госдуму России Фото:

В Государственной Думе России рассмотрят инициативу депутата Курганской областной думы Сергея Федотова о лишении российского гражданства тех, кто имеет статус иноагента. Соответствующее обращение он направил председателю Госдумы Вячеславу Володину. Об этом Федотов рассказал URA.RU.

«Инициативу переслали в комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. В нем будут ее рассматривать. Буду рад, если меня привлекут к разработке данного законопроекта», — уточнил Федотов. В ответе депутату от аппарата Госдумы указано, что обращение зарегистрировано и направлено в профильный комитет.

Федотов в своем обращении указал, что принятие закона об утрате гражданства лиц, осужденных за экстремизм, шпионаж и имеющих статс иноагента, будет актуальным в России. «Проработка, рассмотрение и принятие такого законопроекта на федеральном уровне позволит лишать этих людей всех возможностей, которые дает наше государство. Начиная от уплаты налогов, выбора места работы, проживания, бесплатного медицинского обслуживания и так далее», — указано в обращении депутата курганского отделения Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ).

Федотов отметил, что он не предлагает менять Конституцию страны. При этом депутат уверен, что в нынешних условиях нужно разработать механизм, который бы позволял отзывать гражданство России, в том числе, полученное при рождении.

Ранее URA.RU писало, что граждане РФ, признанные иноагентами, не смогут получить статус члена избирательной комиссии Тюменской области с решающим голосом. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин расширил список преступлений, за которые следует лишение ранее приобретенного гражданства РФ.

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В Государственной Думе России рассмотрят инициативу депутата Курганской областной думы Сергея Федотова о лишении российского гражданства тех, кто имеет статус иноагента. Соответствующее обращение он направил председателю Госдумы Вячеславу Володину. Об этом Федотов рассказал URA.RU. «Инициативу переслали в комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. В нем будут ее рассматривать. Буду рад, если меня привлекут к разработке данного законопроекта», — уточнил Федотов. В ответе депутату от аппарата Госдумы указано, что обращение зарегистрировано и направлено в профильный комитет. Федотов в своем обращении указал, что принятие закона об утрате гражданства лиц, осужденных за экстремизм, шпионаж и имеющих статс иноагента, будет актуальным в России. «Проработка, рассмотрение и принятие такого законопроекта на федеральном уровне позволит лишать этих людей всех возможностей, которые дает наше государство. Начиная от уплаты налогов, выбора места работы, проживания, бесплатного медицинского обслуживания и так далее», — указано в обращении депутата курганского отделения Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Федотов отметил, что он не предлагает менять Конституцию страны. При этом депутат уверен, что в нынешних условиях нужно разработать механизм, который бы позволял отзывать гражданство России, в том числе, полученное при рождении. Ранее URA.RU писало, что граждане РФ, признанные иноагентами, не смогут получить статус члена избирательной комиссии Тюменской области с решающим голосом. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин расширил список преступлений, за которые следует лишение ранее приобретенного гражданства РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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