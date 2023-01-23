В Госдуме рассмотрят идею курганского депутата лишать иноагентов гражданства России

23 января 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Курганский депутат Сергей Федотов направил обращение в Госдуму России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Государственной Думе России рассмотрят инициативу депутата Курганской областной думы Сергея Федотова о лишении российского гражданства тех, кто имеет статус иноагента. Соответствующее обращение он направил председателю Госдумы Вячеславу Володину. Об этом Федотов рассказал URA.RU. «Инициативу переслали в комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. В нем будут ее рассматривать. Буду рад, если меня привлекут к разработке данного законопроекта», — уточнил Федотов. В ответе депутату от аппарата Госдумы указано, что обращение зарегистрировано и направлено в профильный комитет. Федотов в своем обращении указал, что принятие закона об утрате гражданства лиц, осужденных за экстремизм, шпионаж и имеющих статс иноагента, будет актуальным в России. «Проработка, рассмотрение и принятие такого законопроекта на федеральном уровне позволит лишать этих людей всех возможностей, которые дает наше государство. Начиная от уплаты налогов, выбора места работы, проживания, бесплатного медицинского обслуживания и так далее», — указано в обращении депутата курганского отделения Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Федотов отметил, что он не предлагает менять Конституцию страны. При этом депутат уверен, что в нынешних условиях нужно разработать механизм, который бы позволял отзывать гражданство России, в том числе, полученное при рождении. Ранее URA.RU писало, что граждане РФ, признанные иноагентами, не смогут получить статус члена избирательной комиссии Тюменской области с решающим голосом. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин расширил список преступлений, за которые следует лишение ранее приобретенного гражданства РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Государственной Думе России рассмотрят инициативу депутата Курганской областной думы Сергея Федотова о лишении российского гражданства тех, кто имеет статус иноагента. Соответствующее обращение он направил председателю Госдумы Вячеславу Володину. Об этом Федотов рассказал URA.RU. «Инициативу переслали в комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. В нем будут ее рассматривать. Буду рад, если меня привлекут к разработке данного законопроекта», — уточнил Федотов. В ответе депутату от аппарата Госдумы указано, что обращение зарегистрировано и направлено в профильный комитет. Федотов в своем обращении указал, что принятие закона об утрате гражданства лиц, осужденных за экстремизм, шпионаж и имеющих статс иноагента, будет актуальным в России. «Проработка, рассмотрение и принятие такого законопроекта на федеральном уровне позволит лишать этих людей всех возможностей, которые дает наше государство. Начиная от уплаты налогов, выбора места работы, проживания, бесплатного медицинского обслуживания и так далее», — указано в обращении депутата курганского отделения Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Федотов отметил, что он не предлагает менять Конституцию страны. При этом депутат уверен, что в нынешних условиях нужно разработать механизм, который бы позволял отзывать гражданство России, в том числе, полученное при рождении. Ранее URA.RU писало, что граждане РФ, признанные иноагентами, не смогут получить статус члена избирательной комиссии Тюменской области с решающим голосом. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин расширил список преступлений, за которые следует лишение ранее приобретенного гражданства РФ.