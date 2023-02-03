Джонсону пришлось спорить с соратниками из-за поставок комплексов NLAW на Украину

04 февраля 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон признал, что соратники отговаривали его от поставок NLAW Киеву Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ряд советников и членов правительства Великобритании были против организации поставок Украине противотанковых комплексов NLAW, причем они высказывали это мнение до начала спецоперации в феврале 2022 года. Об этом заявил экс-премьер Британии Борис Джонсон. «Всегда будут осторожные голоса. Было много людей, которые беспокоились об эскалации», — сказал Джонсон в интервью телеканалу TalkTV, передает ТАСС. Джонсон добавил, что далеко не все участники кабинета министров и советников поддерживали такое решение. Кроме того, в интервью экс-чиновник уточнил, что уверен — Россия не победит в конфликте. Ранее Джонсон заявил, что США в ближайшее время обязаны передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) артиллерию дальнего радиуса действия, военные самолеты и танки. Он подчеркнул, что эта техника позволит Украине «закончить дело».

Ряд советников и членов правительства Великобритании были против организации поставок Украине противотанковых комплексов NLAW, причем они высказывали это мнение до начала спецоперации в феврале 2022 года. Об этом заявил экс-премьер Британии Борис Джонсон. «Всегда будут осторожные голоса. Было много людей, которые беспокоились об эскалации», — сказал Джонсон в интервью телеканалу TalkTV, передает ТАСС. Джонсон добавил, что далеко не все участники кабинета министров и советников поддерживали такое решение. Кроме того, в интервью экс-чиновник уточнил, что уверен — Россия не победит в конфликте. Ранее Джонсон заявил, что США в ближайшее время обязаны передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) артиллерию дальнего радиуса действия, военные самолеты и танки. Он подчеркнул, что эта техника позволит Украине «закончить дело».