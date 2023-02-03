Джонсону пришлось спорить с соратниками из-за поставок комплексов NLAW на Украину

Ряд советников и членов правительства Великобритании были против организации поставок Украине противотанковых комплексов NLAW, причем они высказывали это мнение до начала спецоперации в феврале 2022 года. Об этом заявил экс-премьер Британии Борис Джонсон.
«Всегда будут осторожные голоса. Было много людей, которые беспокоились об эскалации», — сказал Джонсон в интервью телеканалу TalkTV, передает ТАСС. Джонсон добавил, что далеко не все участники кабинета министров и советников поддерживали такое решение.
Кроме того, в интервью экс-чиновник уточнил, что уверен — Россия не победит в конфликте. Ранее Джонсон заявил, что США в ближайшее время обязаны передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) артиллерию дальнего радиуса действия, военные самолеты и танки. Он подчеркнул, что эта техника позволит Украине «закончить дело».
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