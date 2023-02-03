03 февраля 2023

Джонсону пришлось спорить с соратниками из-за поставок комплексов NLAW на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, Борис Джонсон
Борис Джонсон признал, что соратники отговаривали его от поставок NLAW Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ряд советников и членов правительства Великобритании были против организации поставок Украине противотанковых комплексов NLAW, причем они высказывали это мнение до начала спецоперации в феврале 2022 года. Об этом заявил экс-премьер Британии Борис Джонсон.

«Всегда будут осторожные голоса. Было много людей, которые беспокоились об эскалации», — сказал Джонсон в интервью телеканалу TalkTV, передает ТАСС. Джонсон добавил, что далеко не все участники кабинета министров и советников поддерживали такое решение.

Кроме того, в интервью экс-чиновник уточнил, что уверен — Россия не победит в конфликте. Ранее Джонсон заявил, что США в ближайшее время обязаны передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) артиллерию дальнего радиуса действия, военные самолеты и танки. Он подчеркнул, что эта техника позволит Украине «закончить дело».

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ряд советников и членов правительства Великобритании были против организации поставок Украине противотанковых комплексов NLAW, причем они высказывали это мнение до начала спецоперации в феврале 2022 года. Об этом заявил экс-премьер Британии Борис Джонсон. «Всегда будут осторожные голоса. Было много людей, которые беспокоились об эскалации», — сказал Джонсон в интервью телеканалу TalkTV, передает ТАСС. Джонсон добавил, что далеко не все участники кабинета министров и советников поддерживали такое решение. Кроме того, в интервью экс-чиновник уточнил, что уверен — Россия не победит в конфликте. Ранее Джонсон заявил, что США в ближайшее время обязаны передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) артиллерию дальнего радиуса действия, военные самолеты и танки. Он подчеркнул, что эта техника позволит Украине «закончить дело».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...