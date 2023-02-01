Джонсон потребовал от США срочно передать Украине самолеты и артиллерию

Соединенные Штаты в скором порядке должны передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) артиллерию дальнего радиуса действия, военные самолеты и танки. С таким требованием выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Дайте Украине средства, чтобы закончить дело, дайте им артиллерийские системы для ведения огня на большую дальность, дайте им танки, дайте им самолеты, потому что у них есть план, что надо делать», — сказал Джонсон в ходе выступления в Atlantic Council, трансляция велась на официальном сайте аналитического центра. Бывший премьер также заявил, что поражение России в конфликте является «жизненно важным» для западных стран.
Ранее заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев назвал напрасными попытки Джонсона добиться от союзников и собственного государства поставок истребителей Украине. В британском посольстве и вовсе усомнились в адекватности экс-премьера в связи с его позицией по взаимоотношениям с РФ. США на данный момент не намереваются организовать поставки истребителей для ВСУ, это следует из недавних заявлений координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби, а также президента Джо Байдена, передает RT.
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Соединенные Штаты в скором порядке должны передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) артиллерию дальнего радиуса действия, военные самолеты и танки. С таким требованием выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Дайте Украине средства, чтобы закончить дело, дайте им артиллерийские системы для ведения огня на большую дальность, дайте им танки, дайте им самолеты, потому что у них есть план, что надо делать», — сказал Джонсон в ходе выступления в Atlantic Council, трансляция велась на официальном сайте аналитического центра. Бывший премьер также заявил, что поражение России в конфликте является «жизненно важным» для западных стран. Ранее заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев назвал напрасными попытки Джонсона добиться от союзников и собственного государства поставок истребителей Украине. В британском посольстве и вовсе усомнились в адекватности экс-премьера в связи с его позицией по взаимоотношениям с РФ. США на данный момент не намереваются организовать поставки истребителей для ВСУ, это следует из недавних заявлений координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби, а также президента Джо Байдена, передает RT.