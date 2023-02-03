Жители ХМАО на майские праздники планируют путешествовать по России

04 февраля 2023 в 04:59 Размер текста - 17 +

Дешевле всего жители Ханты-Мансийска смогут улететь в Уфу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители ХМАО на майские праздники планируют перелеты в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Горно-Алтайск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру. «Путешественники из ХМАО пока планируют перелеты на майские праздники в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Горно-Алтайск. Также популярны Уфа и Благовещенск», — сообщают аналитики Туту.ру, изучив статистику сервиса. Жители Сургута на майские праздники смогут улететь в столицу России за 8 714 рублей, а перелет из Ханты-Мансийска в Москву обойдется в 9 014 рублей. Стоимость перелета из Нижневартовска в Сочи начинается от 11 145 рублей. Дешевле всего из перечисленных направлений будет путешествие в Уфу. Жители Ханты-Мансийска смогут улететь туда 2 мая за 3 785 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ХМАО назвали города, куда дешевле всего уехать на поезде. У жителей Сургута (ХМАО) самым дешевым железнодорожным направлением среди популярных стал Ноябрьск. Средний чек в одну сторону составил 1288 рублей.

Жители ХМАО на майские праздники планируют перелеты в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Горно-Алтайск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру. «Путешественники из ХМАО пока планируют перелеты на майские праздники в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Горно-Алтайск. Также популярны Уфа и Благовещенск», — сообщают аналитики Туту.ру, изучив статистику сервиса. Жители Сургута на майские праздники смогут улететь в столицу России за 8 714 рублей, а перелет из Ханты-Мансийска в Москву обойдется в 9 014 рублей. Стоимость перелета из Нижневартовска в Сочи начинается от 11 145 рублей. Дешевле всего из перечисленных направлений будет путешествие в Уфу. Жители Ханты-Мансийска смогут улететь туда 2 мая за 3 785 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ХМАО назвали города, куда дешевле всего уехать на поезде. У жителей Сургута (ХМАО) самым дешевым железнодорожным направлением среди популярных стал Ноябрьск. Средний чек в одну сторону составил 1288 рублей.