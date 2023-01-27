Жителям ХМАО назвали города, куда дешевле всего уехать на поезде

Туту.ру: самыми дешевыми железнодорожными направлениями из ХМАО стали Ноябрьск и Тюмень

Жители ХМАО чаще всего на поезде отправляются в Тюмень, Екатеринбург, Омск, Ноябрьск, Уфу и Челябинск (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У жителей Сургута (ХМАО) самым дешевым железнодорожным направлением среди популярных стал Ноябрьск. Из Нижневартовска дешевле всего уехать на поезде в Тюмень, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

«Сургут-Ноябрьск, средний чек в одну сторону — 1288 рублей, доля пассажиров — 3,8%. Нижневартовск-Тюмень, средний чек — 2484 рубля, 31,3% пассажиров», — рассказали аналитики Туту.ру, проанализировав данные бронирований в феврале и марте 2023 года.

В топ-5 популярных железнодорожных направлений из Сургута также вошли Тюмень, Екатеринбург, Уфа и Омск. Билеты в эти города купили 46% пассажиров. Путешествие в Тюмень обойдется в 2,3 тысячи рублей, в Екатеринбург — 2,5 тысячи, в Уфу — 3,3 тысячи, в Омск — 3,1 тысячи.

В пятерке востребованных направлений из Нижневартовска названы Уфа, Екатеринбург, Челябинск и Омск, спрос на топовые направления составляет 60%. В среднем, поездка до Екатеринбурга стоит 2,8 тысячи рублей, до Омска и Челябинска — три тысячи, до Уфы — 3,4 тысячи.

По данным аналитиков сервиса, средний чек за билет из Сургута находится на уровне 2998 рублей в одну сторону. Поездка из Нижневартовска обойдется в 3117 рублей.

Ранее URA.RU писало, что среди популярных направлений у авиапассажиров из Сургута в феврале самым дорогим стал Сочи. Средний чек перелета составил 15 354 рубля.