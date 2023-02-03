В Прикамье пьяный мужчина сбил пешеходов на автобусной остановке

04 февраля 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Водитель не справился с управлением и наехал на автобусную остановку Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Кунгура (Пермский край), будучи пьяным, не справился с управлением и сбил двух пешеходов на автобусной остановке. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, сообщается на сайте УМВД России по Пермскому краю. «Не имея прав на управление автомобилем и находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сел за руль машины и выехал на проезжую часть. Во время движения водитель не справился с управлением, наехал на автобусную остановку и сбил двух пешеходов — мужчину и женщину», — сообщили в ведомстве. В результате аварии пешеходов доставили в больницу. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Также мужчина на два года лишен права управления транспортными средствами. Ранее URA.RU писало, что в Перми таксист сбил человека на пешеходном переходе. После происшедшего сбитый пешеход скрылся.

Житель Кунгура (Пермский край), будучи пьяным, не справился с управлением и сбил двух пешеходов на автобусной остановке. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, сообщается на сайте УМВД России по Пермскому краю. «Не имея прав на управление автомобилем и находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сел за руль машины и выехал на проезжую часть. Во время движения водитель не справился с управлением, наехал на автобусную остановку и сбил двух пешеходов — мужчину и женщину», — сообщили в ведомстве. В результате аварии пешеходов доставили в больницу. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Также мужчина на два года лишен права управления транспортными средствами. Ранее URA.RU писало, что в Перми таксист сбил человека на пешеходном переходе. После происшедшего сбитый пешеход скрылся.