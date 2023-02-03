03 февраля 2023

В Прикамье пьяный мужчина сбил пешеходов на автобусной остановке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, автобусная остановка
Водитель не справился с управлением и наехал на автобусную остановку Фото:

Житель Кунгура (Пермский край), будучи пьяным, не справился с управлением и сбил двух пешеходов на автобусной остановке. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, сообщается на сайте УМВД России по Пермскому краю.

«Не имея прав на управление автомобилем и находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сел за руль машины и выехал на проезжую часть. Во время движения водитель не справился с управлением, наехал на автобусную остановку и сбил двух пешеходов — мужчину и женщину», — сообщили в ведомстве.

В результате аварии пешеходов доставили в больницу. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Также мужчина на два года лишен права управления транспортными средствами.

Ранее URA.RU писало, что в Перми таксист сбил человека на пешеходном переходе. После происшедшего сбитый пешеход скрылся.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Житель Кунгура (Пермский край), будучи пьяным, не справился с управлением и сбил двух пешеходов на автобусной остановке. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, сообщается на сайте УМВД России по Пермскому краю. «Не имея прав на управление автомобилем и находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сел за руль машины и выехал на проезжую часть. Во время движения водитель не справился с управлением, наехал на автобусную остановку и сбил двух пешеходов — мужчину и женщину», — сообщили в ведомстве. В результате аварии пешеходов доставили в больницу. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Также мужчина на два года лишен права управления транспортными средствами. Ранее URA.RU писало, что в Перми таксист сбил человека на пешеходном переходе. После происшедшего сбитый пешеход скрылся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...