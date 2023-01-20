Пермяк переходил дорогу, когда его сбил автомобиль Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермский таксист сбил человека на пешеходном переходе. Видео произошедшего разместили очевидцы случившегося в сообществе «Плохие новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«В 8 утра таксист сбил пешехода на переходе у остановки ул. Беляева», — написал автор видео в посте. От удара мужчину откинуло на проезжую часть, ему на помощь пришли горожане, которые стали очевидцами произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в правоохранительные органы обратился мужчина с сообщением о том, что он сбил пешехода. По его словам, сбитый мужчина скрылся с места происшествия. «На данный момент информация о травмах по поводу случившегося из медицинских учреждений не поступала. По данному факту проводится проверка», — пояснили в полиции.