В Перми таксист сбил пешехода на переходе. Видео

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Виды города, зима. Тюмень, пешеход, прохожий, человек в маске
Пермяк переходил дорогу, когда его сбил автомобиль Фото:

Пермский таксист сбил человека на пешеходном переходе. Видео произошедшего разместили очевидцы случившегося в сообществе «Плохие новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«В 8 утра таксист сбил пешехода на переходе у остановки ул. Беляева», — написал автор видео в посте. От удара мужчину откинуло на проезжую часть, ему на помощь пришли горожане, которые стали очевидцами произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в правоохранительные органы обратился мужчина с сообщением о том, что он сбил пешехода. По его словам, сбитый мужчина скрылся с места происшествия. «На данный момент информация о травмах по поводу случившегося из медицинских учреждений не поступала. По данному факту проводится проверка», — пояснили в полиции.

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Пермский таксист сбил человека на пешеходном переходе. Видео произошедшего разместили очевидцы случившегося в сообществе «Плохие новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В 8 утра таксист сбил пешехода на переходе у остановки ул. Беляева», — написал автор видео в посте. От удара мужчину откинуло на проезжую часть, ему на помощь пришли горожане, которые стали очевидцами произошедшего. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в правоохранительные органы обратился мужчина с сообщением о том, что он сбил пешехода. По его словам, сбитый мужчина скрылся с места происшествия. «На данный момент информация о травмах по поводу случившегося из медицинских учреждений не поступала. По данному факту проводится проверка», — пояснили в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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