Курганских мэров наградили за помощь в СВО

Благодарственные грамоты выдали за гуманитарную и финансовую помощь в СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Главу Лебяжьевского муниципального округа Александра Барча и мэра города Шадринска Антона Мокана наградили благодарственными грамотами за помощь в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с итоговой конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

«Благодарственной грамотой руководителя центрального исполнительного комитета партии „Единая Россия“ Сидякина Александра Геннадьевича за успешную реализацию всероссийской благотворительной акции „Бабушкина забота“ (направлена на оказание гуманитарной и финансовой поддержки), оперативную работу и максимальное привлечение неравнодушных граждан к участию в акции. Награждаются: секретарь шадринского отделения партии „Единая Россия“ и глава города Шадринска Антон Мокан и глава Лебяжьевского муниципального округа Александр Барч», — говорит руководитель регионального исполнительного комитета партии, член фракции «Единая Россия» в Курганской областной думе Родион Вяткин.

Также на конференции за финансовую и гуманитарную помощь в СВО наградили благодарностью секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. В конце мероприятия были подведены итоги прошедшего года и обсуждены планы на 2023 год.