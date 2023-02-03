03 февраля 2023

Екатеринбургская библиотека проведет специальные мероприятия ко Дню защитника Отечества

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Презентация отреставрированного здания библиотеки им. Белинского. Екатеринбург, библиотека белинского
Специальная программа мероприятий будет в библиотеке весь февраль Фото:

Екатеринбургская библиотека имени В. Г. Белинского подготовила специальную программу мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Об этом рассказали в пресс-службе библиотеки.

«Весь февраль для читателей будут доступны исторические лекции, тематические литературные встречи, книжные выставки. Мероприятия будут посвящены памятным датам прорыва блокады Ленинграда, 80-летию разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве, а также празднованию Дня защитника Отечества», — сообщили в библиотеке имени Белинского.

Там отметили, что программа призвана чтить подвиг наших дедов и прадедов. «Мы отдаем дань памяти тем, кто победил в Великой Отечественной войне, и дань уважения всем защитникам Отечества», — подчеркнули в библиотеке.

Ранее URA.RU сообщало о конкурсе «фанфиков», который анонсировала свердловская библиотека для детей и молодежи имени Крапивина. Мероприятие посвящено 85-летию писателя Владислава Крапивина.

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Екатеринбургская библиотека имени В. Г. Белинского подготовила специальную программу мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Об этом рассказали в пресс-службе библиотеки. «Весь февраль для читателей будут доступны исторические лекции, тематические литературные встречи, книжные выставки. Мероприятия будут посвящены памятным датам прорыва блокады Ленинграда, 80-летию разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве, а также празднованию Дня защитника Отечества», — сообщили в библиотеке имени Белинского. Там отметили, что программа призвана чтить подвиг наших дедов и прадедов. «Мы отдаем дань памяти тем, кто победил в Великой Отечественной войне, и дань уважения всем защитникам Отечества», — подчеркнули в библиотеке. Ранее URA.RU сообщало о конкурсе «фанфиков», который анонсировала свердловская библиотека для детей и молодежи имени Крапивина. Мероприятие посвящено 85-летию писателя Владислава Крапивина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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