Свердловские библиотекари объявили конкурс «фанфиков»

Додуманные произведения Крапивина можно присылать до 1 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени Крапивина анонсировала старт всероссийского конкурса малой прозы «Сказки Капитана». Мероприятие посвящено 85-летию писателя Владислава Крапивина. В качестве работ участникам предлагается прислать «фанфики» по произведениям уральского автора. Об этом сообщает департамент информационной политики (ДИП).

«На конкурс принимаются рассказы объемом до пяти тысяч знаков, написанные по мотивам произведений Крапивина — в молодежной среде этот жанр называется „фанфикшн“ (фанфик)», — сообщает ДИП. Заявки будут приниматься до 1 ноября, а победителей огласят 15 ноября.

В требованиях к участию в конкурсе указано, что написанные рассказы должны быть продолжением произведений Крапивина, предлагать неожиданные концовки, повороты сюжетных линий либо являться приквелами. «Действующими лицами могут быть уже известные персонажи Крапивина, для которых можно создать новые события и приключения, либо новые, придуманные автором герои», — сообщают организаторы.

«„Фанфики“ можно присылать на почту teenbook2016@gmail.com с указанием имени автора, возраста, города проживания и контактного телефона», — рассказали в региональном правительстве.

Владислав Крапивин является популярным детским автором. Он скончался 1 сентября 2020 года в Екатеринбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В 2023 году писателю должно было исполниться 85 лет, в честь этого в Свердловской области пройдут праздничные мероприятия при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.