Экс-депутат Рады: министр обороны Украины подал в отставку

04 февраля 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

В Минобороны Украины не сообщали об отставке Алексея Резникова Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны Украины Алексей Резников написал заявление на увольнение после скандала в министерстве. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Илья Кива. «Проворовавшийся министр обороны Украины Резников, как мне сообщил источник, написал заявление об отставке. В ближайшее время ему должны вручить подозрение», — цитирует аrgumenti.ru Киву. По его словам, после министра обороны уйдет глава офиса президента Андрей Ермак. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко писал в своем telegram-канале, что на Украине активно обсуждается отставка Резникова. Он может стать министром юстиции после увольнения, сказал Гончаренко. На сайте Минобороны Украины нет информации о возможной отставке, Резников выполняет рабочие обязанности. В пресс-службе сообщают, что 4 февраля он пообщался по видеосвязи с министром обороны Польши Мариушем Блащаком о «танковой коалиции». Минобороны Украины обвинили в покупке продовольствия для армии по завышенной стоимости. После этого уволился замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и замдиректора департамента госзакупок ведомства Богдан Хмельницкий. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что вскрылась схема хищения продуктов для ВСУ на сумму более чем 2,7 миллионов долларов. По их информации, должностные лица в одном из департаментов Минобороны Украины заключили соглашения с коммерческими структурами о поставках продовольствия военным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Минобороны Украины Алексей Резников написал заявление на увольнение после скандала в министерстве. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Илья Кива. «Проворовавшийся министр обороны Украины Резников, как мне сообщил источник, написал заявление об отставке. В ближайшее время ему должны вручить подозрение», — цитирует аrgumenti.ru Киву. По его словам, после министра обороны уйдет глава офиса президента Андрей Ермак. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко писал в своем telegram-канале, что на Украине активно обсуждается отставка Резникова. Он может стать министром юстиции после увольнения, сказал Гончаренко. На сайте Минобороны Украины нет информации о возможной отставке, Резников выполняет рабочие обязанности. В пресс-службе сообщают, что 4 февраля он пообщался по видеосвязи с министром обороны Польши Мариушем Блащаком о «танковой коалиции». Минобороны Украины обвинили в покупке продовольствия для армии по завышенной стоимости. После этого уволился замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и замдиректора департамента госзакупок ведомства Богдан Хмельницкий. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что вскрылась схема хищения продуктов для ВСУ на сумму более чем 2,7 миллионов долларов. По их информации, должностные лица в одном из департаментов Минобороны Украины заключили соглашения с коммерческими структурами о поставках продовольствия военным.