В Тюменской области рецидивист украл машину, потому что устал идти пешком

05 февраля 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Мужчине удалось проехать на чужой машине около шести километров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Новолыбаево Тюменской области рецидивист украл автомобиль, объяснив это тем, что устал идти пешком. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Находящийся за рулем ранее неоднократно судимый житель Исетского района 1992 года рождения доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. В ходе беседы с полицейскими гражданин пояснил, что устал идти пешком и поэтому решил воспользоваться чужим транспортом», — сообщили в ведомстве. Выяснилось, что хозяин угнанного авто не закрыл машину и оставил ключи в замке зажигания. Пока пострадавший отходил домой на несколько минут, злоумышленник воспользовался ситуацией. Мужчине удалось проехать на чужой машине около шести километров. Полиция возбудила уголовного дело по статье «Угон». Теперь рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы.

В селе Новолыбаево Тюменской области рецидивист украл автомобиль, объяснив это тем, что устал идти пешком. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Находящийся за рулем ранее неоднократно судимый житель Исетского района 1992 года рождения доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. В ходе беседы с полицейскими гражданин пояснил, что устал идти пешком и поэтому решил воспользоваться чужим транспортом», — сообщили в ведомстве. Выяснилось, что хозяин угнанного авто не закрыл машину и оставил ключи в замке зажигания. Пока пострадавший отходил домой на несколько минут, злоумышленник воспользовался ситуацией. Мужчине удалось проехать на чужой машине около шести километров. Полиция возбудила уголовного дело по статье «Угон». Теперь рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы.