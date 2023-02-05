05 февраля 2023
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В Екатеринбурге установят стелу в честь победы в Великой Отечественной войне

© Служба новостей «URA.RU»
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Стела Город трудовой доблести. Челябинск, стела город трудовой доблести
Стела будет установлена на углу улиц Николая Никонова и Царской Фото:

Власти Свердловской области направят 50 млн рублей на установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге. Арт-объект символизирует вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Новый знак, символизирующий вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне, откроется в Екатеринбурге десятого июня. Стела будет установлена на углу улиц Николая Никонова и Царской», — сказано в сообщении.

Указ о введении в России почетного звания «Город трудовой доблести» подписал президент РФ Владимир Путин. Звание присваивается городам, которые внесли значительный вклад в победу в ВОВ 1941—1945 годов.

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Власти Свердловской области направят 50 млн рублей на установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге. Арт-объект символизирует вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Новый знак, символизирующий вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне, откроется в Екатеринбурге десятого июня. Стела будет установлена на углу улиц Николая Никонова и Царской», — сказано в сообщении. Указ о введении в России почетного звания «Город трудовой доблести» подписал президент РФ Владимир Путин. Звание присваивается городам, которые внесли значительный вклад в победу в ВОВ 1941—1945 годов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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