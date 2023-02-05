В Екатеринбурге установят стелу в честь победы в Великой Отечественной войне

Власти Свердловской области направят 50 млн рублей на установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге. Арт-объект символизирует вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Новый знак, символизирующий вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне, откроется в Екатеринбурге десятого июня. Стела будет установлена на углу улиц Николая Никонова и Царской», — сказано в сообщении.
Указ о введении в России почетного звания «Город трудовой доблести» подписал президент РФ Владимир Путин. Звание присваивается городам, которые внесли значительный вклад в победу в ВОВ 1941—1945 годов.
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