В Екатеринбурге установят стелу в честь победы в Великой Отечественной войне 06 февраля 2023 в 09:56 Размер текста - 17 + Стела будет установлена на углу улиц Николая Никонова и Царской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Свердловской области направят 50 млн рублей на установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге. Арт-объект символизирует вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Новый знак, символизирующий вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне, откроется в Екатеринбурге десятого июня. Стела будет установлена на углу улиц Николая Никонова и Царской», — сказано в сообщении. Указ о введении в России почетного звания «Город трудовой доблести» подписал президент РФ Владимир Путин. Звание присваивается городам, которые внесли значительный вклад в победу в ВОВ 1941—1945 годов. Власти Свердловской области направят 50 млн рублей на установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге. Арт-объект символизирует вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Новый знак, символизирующий вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне, откроется в Екатеринбурге десятого июня. Стела будет установлена на углу улиц Николая Никонова и Царской», — сказано в сообщении. Указ о введении в России почетного звания «Город трудовой доблести» подписал президент РФ Владимир Путин. Звание присваивается городам, которые внесли значительный вклад в победу в ВОВ 1941—1945 годов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям