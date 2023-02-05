05 февраля 2023
04 февраля 2023
03 февраля 2023

Пермский цирк опубликовал фото премьерного шоу со львами, слонам и акробатами

© Служба новостей «URA.RU»
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Финальное шоу
Циркачи взмывали под купол (архивное фото) Фото:

В Перми прошла премьера шоу «Мировой цирк». Свободных мест в зале не было, утверждают организаторы. Свои таланты им показали акробаты, клоун, дрессировщики львов, тигров, австралийских попугаев и индийского слона.

«Это были невероятные выходные с полным аншлагом! Продолжим уже в следующие выходные, а пока делимся фотографиями от наших чудесных зрителей», — говорится в сообщении на странице Пермского цирка в социальной сети «ВКонтакте».

Программа «Мировой цирк» собрала на одной арене дрессировщицу Майли Монни, которая работает со слоном, лошадями и гусями; победителей российских и зарубежных фестивалей эквилибристов Романа Хаперского и Алесю Лаверычева, а также группу акробатов под руководством Ильи Тюфяева. Перед зрителями выступили дрессировщица австралийских попугаев Регина Садретдинова, а также заслуженный артист России, лауреат национальной премии «Циркъ» и обладатель специального приза в Монте-Карло, клоун БО Борис Оскотский.

Хищники подчиняются только опытному дрессировщику
Слон может быть изящным
На циркачей под куполом можно смотреть только, затаив дыхание
Танец эквилибристов

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В Перми прошла премьера шоу «Мировой цирк». Свободных мест в зале не было, утверждают организаторы. Свои таланты им показали акробаты, клоун, дрессировщики львов, тигров, австралийских попугаев и индийского слона. «Это были невероятные выходные с полным аншлагом! Продолжим уже в следующие выходные, а пока делимся фотографиями от наших чудесных зрителей», — говорится в сообщении на странице Пермского цирка в социальной сети «ВКонтакте». Программа «Мировой цирк» собрала на одной арене дрессировщицу Майли Монни, которая работает со слоном, лошадями и гусями; победителей российских и зарубежных фестивалей эквилибристов Романа Хаперского и Алесю Лаверычева, а также группу акробатов под руководством Ильи Тюфяева. Перед зрителями выступили дрессировщица австралийских попугаев Регина Садретдинова, а также заслуженный артист России, лауреат национальной премии «Циркъ» и обладатель специального приза в Монте-Карло, клоун БО Борис Оскотский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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