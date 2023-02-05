Пермский цирк опубликовал фото премьерного шоу со львами, слонам и акробатами

06 февраля 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Циркачи взмывали под купол (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми прошла премьера шоу «Мировой цирк». Свободных мест в зале не было, утверждают организаторы. Свои таланты им показали акробаты, клоун, дрессировщики львов, тигров, австралийских попугаев и индийского слона. «Это были невероятные выходные с полным аншлагом! Продолжим уже в следующие выходные, а пока делимся фотографиями от наших чудесных зрителей», — говорится в сообщении на странице Пермского цирка в социальной сети «ВКонтакте». Программа «Мировой цирк» собрала на одной арене дрессировщицу Майли Монни, которая работает со слоном, лошадями и гусями; победителей российских и зарубежных фестивалей эквилибристов Романа Хаперского и Алесю Лаверычева, а также группу акробатов под руководством Ильи Тюфяева. Перед зрителями выступили дрессировщица австралийских попугаев Регина Садретдинова, а также заслуженный артист России, лауреат национальной премии «Циркъ» и обладатель специального приза в Монте-Карло, клоун БО Борис Оскотский. Хищники подчиняются только опытному дрессировщику Пермский цирк в VK Слон может быть изящным Пермский цирк в VK На циркачей под куполом можно смотреть только, затаив дыхание Пермский цирк в VK Танец эквилибристов Пермский цирк в VK

В Перми прошла премьера шоу «Мировой цирк». Свободных мест в зале не было, утверждают организаторы. Свои таланты им показали акробаты, клоун, дрессировщики львов, тигров, австралийских попугаев и индийского слона. «Это были невероятные выходные с полным аншлагом! Продолжим уже в следующие выходные, а пока делимся фотографиями от наших чудесных зрителей», — говорится в сообщении на странице Пермского цирка в социальной сети «ВКонтакте». Программа «Мировой цирк» собрала на одной арене дрессировщицу Майли Монни, которая работает со слоном, лошадями и гусями; победителей российских и зарубежных фестивалей эквилибристов Романа Хаперского и Алесю Лаверычева, а также группу акробатов под руководством Ильи Тюфяева. Перед зрителями выступили дрессировщица австралийских попугаев Регина Садретдинова, а также заслуженный артист России, лауреат национальной премии «Циркъ» и обладатель специального приза в Монте-Карло, клоун БО Борис Оскотский.