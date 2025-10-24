Крашенинников вручил благодарность главе пермского крайизбиркома Вагину

Игорь Вагин (справа) возглавляет пермское отделение Ассоциации юристов России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сопредседатель Ассоциации юристов России, депутат ГД Павел Крашенинников отметил деятельность пермского подразделения ассоциации в части поддержки участников СВО. На церемонии вручения Всероссийской правовой премии 23 октября Крашенинников вручил благодарность главе пермского крайизбиркома Игорю Вагину, который руководит прикамским подразделением ассоциации.

«Сегодня ключевой линией церемонии стала тема Победы. Она куется нашими героями на СВО, а наша задача — помогать им, когда они возвращаются домой. Поэтому уже более двух лет региональное отделение АЮР на базе фонда „Защитники Отечества“ помогает участникам СВО и членам их семей. Я бы хотел поблагодарить все структуры, которые с первых же дней включились в эту работу», — отметил Вагин.