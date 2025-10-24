Часть электричек в Пермском крае отменят в праздники

Изменения затронут электрички, следующие по 14 маршрутам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермской пригородной компании сообщили об отмене ряда маршрутов с 31 октября по 4 ноября из-за предстоящих праздников. Временно не будут курсировать 14 электропоездов.

«Курсирование пригородных поездов в праздничные дни ноября 2025 года. Часть электричек отменят в период с 31 октября по 4 ноября», — следует из информации на странице Пермской пригородной компании в соцсети «ВКонтакте».

В список отмененных электропоездов вошли направления: Кукуштан — Пермь-2 (не ходят 2, 3, 4 ноября), Пермь-2 — Кунгур (31 октября, 2 ноября), Кунгур — Верещагино (31 октября, 2 ноября), Пермь-2 — Верещагино (1, 4 ноября). Из расписания уберут рейсы Яйва — Пермь-2 (1, 3 ноября), Пермь-2 — Яйва (31 октября, 2 ноября), Кизел — Пермь-2 (2, 5 ноября), Пермь-2 — Кизел (1, 4 ноября).

