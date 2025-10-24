Пермский ТЦ, который не могут продать годами, вырос в цене
Торговый центр продается с 2021 года
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Торговый центр по улице Революции, 5а подорожал до 500 млн рублей. Сообщение опубликовано на сайте бесплатных объявлений. Здание пытаются продать с 2021 года.
«Шестиэтажный торговый центр в центральной части Перми. Площадь объекта — 6 160 квадратных метров. Стоимость — 500 млн рублей», — говорится в объявлении. В здании работают магазины федеральных арендаторов.
Здание было построено в начале 2000-х годов, но ввести его в эксплуатацию удалось лишь в 2014 году из-за судебных разбирательств между владельцем Алексеем Старожуком и администрацией города. Мэрия Перми требовала сноса здания, так как оно было построено с нарушением этажности. В итоге объект признали законным и ввели в эксплуатацию.
С весны 2021 года торговый центр пытались продать несколько раз, при этом цена неоднократно корректировалась. Сначала она составляла 240 млн рублей, затем осенью 2021 года — 320 млн. Весной 2023 года стоимость опускали до 250 млн рублей, а осенью того же года увеличили до 360 млн рублей.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!