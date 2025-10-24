Пермский ТЦ, который не могут продать годами, вырос в цене

Торговый центр продается с 2021 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Торговый центр по улице Революции, 5а подорожал до 500 млн рублей. Сообщение опубликовано на сайте бесплатных объявлений. Здание пытаются продать с 2021 года.

«Шестиэтажный торговый центр в центральной части Перми. Площадь объекта — 6 160 квадратных метров. Стоимость — 500 млн рублей», — говорится в объявлении. В здании работают магазины федеральных арендаторов.

Здание было построено в начале 2000-х годов, но ввести его в эксплуатацию удалось лишь в 2014 году из-за судебных разбирательств между владельцем Алексеем Старожуком и администрацией города. Мэрия Перми требовала сноса здания, так как оно было построено с нарушением этажности. В итоге объект признали законным и ввели в эксплуатацию.

