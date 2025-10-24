Награды вручал Павел Крашенинников (справа) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми во второй раз прошла церемония награждения победителей Всероссийской правовой премии им. В.И. Татищева. Ее проводит пермское подразделение Ассоциации юристов России при поддержке краевых властей. Лауреатами стали экс-премьер-министр и бывший глава ФСБ РФ Сергей Степашин, а также губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Награды вручал сопредседатель Ассоциации юристов России, депутат ГД Павел Крашенинников.

«Многогранная работа Сергея Вадимовича способствовала формированию правовой базы формирования государственности, правоохранительной системы, финансового контроля, борьбы с коррупцией. В 90-е года при его непосредственном участии разрабатывались и принимались фундаментальные законодательные акты. Деятельность Сергея Вадимовича на высших государственных постах — председатель правительства РФ, министр юстиции РФ, министр внутренних дел РФ, директор ФСБ, председатель Счетной палаты РФ — была направлена на реализацию и защиту принципов, заложенных в Конституции РФ особенно в части построения сильного и правового социального государства», — пояснили ведущие мероприятия.

Степашин пошутил в ответ, что даже не сразу поверил, что все это про него — столько хорошего о себе услышал. Он отметил, что вручение премии Татищева в год 80-летия Победы — это «глубоко символично». «Артиллерист, семь лет провоевавший со шведами — очень актуально похоже. Тогда мы получили Полтаву. Уверен будет так и сегодня», — провел параллели Степашин. По его словам, Татищев заложил ту силу и мощь, которая нам сегодня «позволяет говорить откровенно и жестко, как это сделал вчера Владимир Путин». «Ни трампы, ни ООН — никто нам не поможет. Только мы сами. Когда-то Молотов сказал: „Враг будет разбит, победа будет за нами. Я в этом уверен“», — сказал бывший премьер-министр.

Дмитрий Махонин сказал, что, узнав о награде во время телефонного звонка от Крашенинникова, он сперва отказывался. «Дмитрий, у тебя нет выбора, демократично заключил Павел Владимирович», — пошутил Махонин. Он сказал, что эта награда ко многому его обязывает. Он продолжит трудиться на благо Пермского края и России. «Я не ошибся с выбором профессии», — сказал выпускник юрфака Махонин.

Премия Татищева вручается во второй раз. В прошлом году ее получили советник президента РФ Владимир Мединский и глава Екатеринбург Алексей Орлов.