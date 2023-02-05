Музей пермских древностей открывает эксклюзивные вечерние экскурсии

Пермского мамонта в темноте видел не каждый Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В феврале палеонтологический Музей пермских древностей проведет две эксклюзивные экскурсии. Стартуют они вечером, когда обычно музей закрыт, а пройдут в темноте.

«Специальная программа для тех, кто мечтал оказаться в музее в полной темноте и кому любопытно заглянуть в темноту музейных залов после того, как погаснет свет. Вы прогуляетесь по залу, будете наблюдать завораживающие тени скелетов ископаемых животных, слушать загадочные истории о самом большом звере, отвечать на вопросы и получать фрагменты карты для поиска таинственного клада», — сообщается на сайте музея.

Экскурсии пройдут 9 и 23 февраля. На них приглашаются дети 5-12 лет с родителями. Количество участников ограничено, поэтому предварительно необходимо зарегистрироваться по телефону или в сообществе музея в соцсети «ВКонтакте».