05 февраля 2023
04 февраля 2023

Музей пермских древностей открывает эксклюзивные вечерние экскурсии

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Бесплатный день в Музее пермских древностей. Пермь, мамонт, бивни, музей древностей
Пермского мамонта в темноте видел не каждый Фото:

В феврале палеонтологический Музей пермских древностей проведет две эксклюзивные экскурсии. Стартуют они вечером, когда обычно музей закрыт, а пройдут в темноте.

«Специальная программа для тех, кто мечтал оказаться в музее в полной темноте и кому любопытно заглянуть в темноту музейных залов после того, как погаснет свет. Вы прогуляетесь по залу, будете наблюдать завораживающие тени скелетов ископаемых животных, слушать загадочные истории о самом большом звере, отвечать на вопросы и получать фрагменты карты для поиска таинственного клада», — сообщается на сайте музея.

Экскурсии пройдут 9 и 23 февраля. На них приглашаются дети 5-12 лет с родителями. Количество участников ограничено, поэтому предварительно необходимо зарегистрироваться по телефону или в сообществе музея в соцсети «ВКонтакте».

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В феврале палеонтологический Музей пермских древностей проведет две эксклюзивные экскурсии. Стартуют они вечером, когда обычно музей закрыт, а пройдут в темноте. «Специальная программа для тех, кто мечтал оказаться в музее в полной темноте и кому любопытно заглянуть в темноту музейных залов после того, как погаснет свет. Вы прогуляетесь по залу, будете наблюдать завораживающие тени скелетов ископаемых животных, слушать загадочные истории о самом большом звере, отвечать на вопросы и получать фрагменты карты для поиска таинственного клада», — сообщается на сайте музея. Экскурсии пройдут 9 и 23 февраля. На них приглашаются дети 5-12 лет с родителями. Количество участников ограничено, поэтому предварительно необходимо зарегистрироваться по телефону или в сообществе музея в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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