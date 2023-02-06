Путин обратился к Эрдогану и Асаду

Путин выразил соболезнования Эрдогану и Асаду из-за землетрясения в Турции
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Путин выразил соболезнования лидерам Турции и Сирии из-за разрушительного землетрясения Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Утром 6 января в Турции произошло землетрясение, которое задело Сирию. По последним данным, оно унесло жизни 284 человека. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и лидеру Сирии Башару Асаду по поводу стихийного бедствия.

«Уважаемый господин Президент, хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в северных районах Сирии», — передает слова Путина официальный сайт Кремля. Путин также отметил, что Россия готова оказать поддержку в устранении последствий ЧП.

Отмечается, что землетрясение в Турции стало самым сильным за последние 500 лет. Из-за него было обрушено 16 домов. В результате инцидента была разрушена историческая церковь Газиантепа и был взорван газопровод.

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Утром 6 января в Турции произошло землетрясение, которое задело Сирию. По последним данным, оно унесло жизни 284 человека. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и лидеру Сирии Башару Асаду по поводу стихийного бедствия. «Уважаемый господин Президент, хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в северных районах Сирии», — передает слова Путина официальный сайт Кремля. Путин также отметил, что Россия готова оказать поддержку в устранении последствий ЧП. Отмечается, что землетрясение в Турции стало самым сильным за последние 500 лет. Из-за него было обрушено 16 домов. В результате инцидента была разрушена историческая церковь Газиантепа и был взорван газопровод.
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