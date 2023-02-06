Разрушение 6-этажного жилого дома в Турции попало на видео

06 февраля 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Утром в Турции произошло землетрясение (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Во время землетрясения в Турции обрушилось шестиэтажное здание, инцидент попал на камеру. Видео опубликовали в социальных сетях. На видео можно заметить, как здание в 6 этажей сложилось, как бумажный домик. За секунду крыша сравнялась с уровнем земли. Утром 6 января в Турции произошло землетрясение. По последним данным, его жертвами стали минимум 2000 человек. Отмечается, что это самое мощное землетрясение в регионе за 500 лет. В результате инцидента была разрушена историческая церковь Газиантепа и был взорван газопровод. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин рассказал, что причина стихийного бедствия была в ходе тектонических плит, сообщает RT.

Во время землетрясения в Турции обрушилось шестиэтажное здание, инцидент попал на камеру. Видео опубликовали в социальных сетях. На видео можно заметить, как здание в 6 этажей сложилось, как бумажный домик. За секунду крыша сравнялась с уровнем земли. Утром 6 января в Турции произошло землетрясение. По последним данным, его жертвами стали минимум 2000 человек. Отмечается, что это самое мощное землетрясение в регионе за 500 лет. В результате инцидента была разрушена историческая церковь Газиантепа и был взорван газопровод. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин рассказал, что причина стихийного бедствия была в ходе тектонических плит, сообщает RT.