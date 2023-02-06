Разрушение 6-этажного жилого дома в Турции попало на видео

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Утром в Турции произошло землетрясение (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

Во время землетрясения в Турции обрушилось шестиэтажное здание, инцидент попал на камеру. Видео опубликовали в социальных сетях.

На видео можно заметить, как здание в 6 этажей сложилось, как бумажный домик. За секунду крыша сравнялась с уровнем земли.

Утром 6 января в Турции произошло землетрясение. По последним данным, его жертвами стали минимум 2000 человек. Отмечается, что это самое мощное землетрясение в регионе за 500 лет. В результате инцидента была разрушена историческая церковь Газиантепа и был взорван газопровод. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин рассказал, что причина стихийного бедствия была в ходе тектонических плит, сообщает RT.

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Во время землетрясения в Турции обрушилось шестиэтажное здание, инцидент попал на камеру. Видео опубликовали в социальных сетях. На видео можно заметить, как здание в 6 этажей сложилось, как бумажный домик. За секунду крыша сравнялась с уровнем земли. Утром 6 января в Турции произошло землетрясение. По последним данным, его жертвами стали минимум 2000 человек. Отмечается, что это самое мощное землетрясение в регионе за 500 лет. В результате инцидента была разрушена историческая церковь Газиантепа и был взорван газопровод. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин рассказал, что причина стихийного бедствия была в ходе тектонических плит, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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