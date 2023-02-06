Разрушение 6-этажного жилого дома в Турции попало на видео

Во время землетрясения в Турции обрушилось шестиэтажное здание, инцидент попал на камеру. Видео опубликовали в социальных сетях.
На видео можно заметить, как здание в 6 этажей сложилось, как бумажный домик. За секунду крыша сравнялась с уровнем земли.
Утром 6 января в Турции произошло землетрясение. По последним данным, его жертвами стали минимум 2000 человек. Отмечается, что это самое мощное землетрясение в регионе за 500 лет. В результате инцидента была разрушена историческая церковь Газиантепа и был взорван газопровод. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин рассказал, что причина стихийного бедствия была в ходе тектонических плит, сообщает RT.
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