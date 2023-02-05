Военнослужащий из ЯНАО рассказал, как проводит отпуск после СВО

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО), который уехал добровольцем в зону спецоперации, рассказал, что в отпуске большую часть времени проводит с детьми. По словам военнослужащего Андрея, его отпустили на две недели.
«Я первый раз в отпуске, очень соскучился по детям. С женой мы не живем, поэтому все свободное время провожу с ними. Мы ходим в кино, катаемся на коньках и тюбингах. Теперь встречи кажутся намного теплее», — делится он.
Ямалец уточнил, что ушел добровольцем на спецоперацию, когда началась мобилизация. Родные поддержали такое решение, но переживали. Пока дети в школе, Андрей видится с друзьями и читает книги. Также собирает посылки от родственников своим сослуживцам.
«Две недели, конечно, мало. Хочется успеть все. Возвращаться не страшно. Опыт у меня уже есть. В армии служил в разведывательных войсках. Когда ребят начали мобилизовать, понял, что должен пойти с ними и помогать своей стране», — резюмировал собеседник агентства.
Ранее боец из ЯНАО рассказывал, чем ему понравился Донецк. Тогда ямалец изъявил желание посмотреть, как цветут розы, и посетить драматический театр.
Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. Основная цель — защитить мирных граждан Донбасса, которых ВСУ обстреливают больше восьми лет.
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