Военнослужащий из ЯНАО рассказал, как проводит отпуск после СВО

Военнослужащий из ЯНАО в отпуске проводит время с детьми и читает книги

06 февраля 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Ямалец Андрей в отпуске большую часть времени проводит с детьми Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Нового Уренгоя (ЯНАО), который уехал добровольцем в зону спецоперации, рассказал, что в отпуске большую часть времени проводит с детьми. По словам военнослужащего Андрея, его отпустили на две недели. «Я первый раз в отпуске, очень соскучился по детям. С женой мы не живем, поэтому все свободное время провожу с ними. Мы ходим в кино, катаемся на коньках и тюбингах. Теперь встречи кажутся намного теплее», — делится он. Ямалец уточнил, что ушел добровольцем на спецоперацию, когда началась мобилизация. Родные поддержали такое решение, но переживали. Пока дети в школе, Андрей видится с друзьями и читает книги. Также собирает посылки от родственников своим сослуживцам. «Две недели, конечно, мало. Хочется успеть все. Возвращаться не страшно. Опыт у меня уже есть. В армии служил в разведывательных войсках. Когда ребят начали мобилизовать, понял, что должен пойти с ними и помогать своей стране», — резюмировал собеседник агентства. Ранее боец из ЯНАО рассказывал, чем ему понравился Донецк. Тогда ямалец изъявил желание посмотреть, как цветут розы, и посетить драматический театр. Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. Основная цель — защитить мирных граждан Донбасса, которых ВСУ обстреливают больше восьми лет.

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО), который уехал добровольцем в зону спецоперации, рассказал, что в отпуске большую часть времени проводит с детьми. По словам военнослужащего Андрея, его отпустили на две недели. «Я первый раз в отпуске, очень соскучился по детям. С женой мы не живем, поэтому все свободное время провожу с ними. Мы ходим в кино, катаемся на коньках и тюбингах. Теперь встречи кажутся намного теплее», — делится он. Ямалец уточнил, что ушел добровольцем на спецоперацию, когда началась мобилизация. Родные поддержали такое решение, но переживали. Пока дети в школе, Андрей видится с друзьями и читает книги. Также собирает посылки от родственников своим сослуживцам. «Две недели, конечно, мало. Хочется успеть все. Возвращаться не страшно. Опыт у меня уже есть. В армии служил в разведывательных войсках. Когда ребят начали мобилизовать, понял, что должен пойти с ними и помогать своей стране», — резюмировал собеседник агентства. Ранее боец из ЯНАО рассказывал, чем ему понравился Донецк. Тогда ямалец изъявил желание посмотреть, как цветут розы, и посетить драматический театр. Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. Основная цель — защитить мирных граждан Донбасса, которых ВСУ обстреливают больше восьми лет.