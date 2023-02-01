Военнослужащий из ЯНАО рассказал, чем его вдохновил Донбасс

Военнослужащего из ЯНАО вдохновила доброта и отзывчивость жителей Донбасса

Ямалец отметил красоту Донецка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего из Нового Уренгоя (ЯНАО), который отправился добровольно участвовать в спецоперации, вдохновили люди на Донбассе и сплоченность народа. В разговоре с коррепондентом URA.RU он признался, что не ожидал такой поддержки и благодарности от дончан.

«Когда нам удалось впервые пообщаться с жителями Донбасса, мы не ожидали, что это такой сильный народ. Несмотря на те страдания, которые они переживают столько лет, они остаются добрыми и отзывчивыми. Их отношение вдохновляет нас и дает понимание, что мы все правильно делаем», — отметил он.

Собеседник агентства также рассказал, что ему удалось побывать в Донецке. Он отметил масштаб и красоту города. Больше всего ему понравилась центральная площадь и бульвар Пушкина. «Местные рассказали мне, что Донецк называют „городом миллиона роз“, очень хочется посмотреть, когда распустятся все цветы. Видел еще огромный драмтеатр, надеюсь сходить туда когда-нибудь», — резюмировал военнослужащий.

Ранее ямалец, получивший ранение в зоне СВО, рассказал, как помогает восстанавливать дома. Тогда боец также отметил доброту дончан, которые угощали их домашней едой.

Спецоперация началась на территории Украины 24 февраля 2022 года. По словам главы государства Владимира Путина основная цель — защита мирного населения Донбасса.