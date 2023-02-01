01 февраля 2023
31 января 2023

Военнослужащий из ЯНАО рассказал, чем его вдохновил Донбасс

Военнослужащего из ЯНАО вдохновила доброта и отзывчивость жителей Донбасса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Ямалец отметил красоту Донецка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего из Нового Уренгоя (ЯНАО), который отправился добровольно участвовать в спецоперации, вдохновили люди на Донбассе и сплоченность народа. В разговоре с коррепондентом URA.RU он признался, что не ожидал такой поддержки и благодарности от дончан.

«Когда нам удалось впервые пообщаться с жителями Донбасса, мы не ожидали, что это такой сильный народ. Несмотря на те страдания, которые они переживают столько лет, они остаются добрыми и отзывчивыми. Их отношение вдохновляет нас и дает понимание, что мы все правильно делаем», — отметил он.

Собеседник агентства также рассказал, что ему удалось побывать в Донецке. Он отметил масштаб и красоту города. Больше всего ему понравилась центральная площадь и бульвар Пушкина. «Местные рассказали мне, что Донецк называют „городом миллиона роз“, очень хочется посмотреть, когда распустятся все цветы. Видел еще огромный драмтеатр, надеюсь сходить туда когда-нибудь», — резюмировал военнослужащий.

Ранее ямалец, получивший ранение в зоне СВО, рассказал, как помогает восстанавливать дома. Тогда боец также отметил доброту дончан, которые угощали их домашней едой.

Спецоперация началась на территории Украины 24 февраля 2022 года. По словам главы государства Владимира Путина основная цель — защита мирного населения Донбасса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Военнослужащего из Нового Уренгоя (ЯНАО), который отправился добровольно участвовать в спецоперации, вдохновили люди на Донбассе и сплоченность народа. В разговоре с коррепондентом URA.RU он признался, что не ожидал такой поддержки и благодарности от дончан. «Когда нам удалось впервые пообщаться с жителями Донбасса, мы не ожидали, что это такой сильный народ. Несмотря на те страдания, которые они переживают столько лет, они остаются добрыми и отзывчивыми. Их отношение вдохновляет нас и дает понимание, что мы все правильно делаем», — отметил он. Собеседник агентства также рассказал, что ему удалось побывать в Донецке. Он отметил масштаб и красоту города. Больше всего ему понравилась центральная площадь и бульвар Пушкина. «Местные рассказали мне, что Донецк называют „городом миллиона роз“, очень хочется посмотреть, когда распустятся все цветы. Видел еще огромный драмтеатр, надеюсь сходить туда когда-нибудь», — резюмировал военнослужащий. Ранее ямалец, получивший ранение в зоне СВО, рассказал, как помогает восстанавливать дома. Тогда боец также отметил доброту дончан, которые угощали их домашней едой. Спецоперация началась на территории Украины 24 февраля 2022 года. По словам главы государства Владимира Путина основная цель — защита мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...